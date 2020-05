Confedilizia: 83% dei canoni di locazione invariati alla ripartenza dal lockdown

Al termine del lockdown l’83% delle locazioni riparte con il canone di locazione invariato. Questo il primo dato che emerge dall’indagine, ancora in corso, effettuata da Confedilizia Treviso. «Confedilizia Treviso sta lavorando per portare riferimenti certi ai propri associati ed al mercato immobiliare – spiega il presidente geom. Marcello Furlan – al fine di comprendere il reale stato del mercato e valutare al meglio le azioni da adottare». L’ufficio studi di Confedilizia Treviso, coordinato dal dott. Carlo Garbuio, fino ad ora ha analizzato la locazione di 375 unità immobiliari dei propri associati nel mese di aprile. Le locazioni residenziali, che rappresentano il 77% del campione, sostanzialmente sono da considerarsi immuni dagli effetti del lockdown visto che i proprietari hanno ricevuto solo 4 richieste di sospensione e 6 di riduzione del canone. Molto critica invece la situazione delle locazioni commerciali (16% del campione) in cui il 25% dei canoni è rimasto invariato mentre per il resto sono giunte 32 richieste di sospensione e 14 di riduzione. Nessun allarme per le restanti locazioni con destinazione direzionale e artigianale, che insieme rappresentano il 17% del campione, per le quali sono giunte ai proprietari 4 richieste di sospensione e 3 di riduzione.

«Un altro dato che merita particolare attenzione -aggiunge Garbuio- è che, per il 38% dei proprietari intervistati, la locazione rappresenta l’unica fonte di reddito». Confedilizia Treviso mantiene alta l’attenzione su tutte le locazioni perché gli effetti negativi della chiusura saranno maggiori e più evidenti nelle prossime settimane e dipenderanno dall’andamento dell’economia. Il prossimo monitoraggio della nostra indagine ci dirà come e in quale direzione si sta muovendo il mercato delle locazioni trevigiane.