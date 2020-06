Ripartono gli incontro del Consorzio UniVerso: primo incontro alla Loggia dei Cavalieri

Cari amici,

a causa delle limitazioni dell’ultimo periodo, come Consorzio UniVerso Treviso non abbiamo potuto dare seguito alla programmazione di eventi che nel passato vi abbiamo proposto e che ci hanno sempre regalato grande soddisfazione.

Adesso è arrivato il momento di ritrovarci per condividere idee, progetti e valori per il futuro, ma soprattutto di fare rete “rinfrescandoci le idee” sulle opportunità offerte dalla nostra realtà consortile. Proprio per questo vi invitiamo all’evento #UnitiperRipartire, che si terrà martedì 30 giugno alle 19.30 presso la Loggia dei Cavalieri, una location storica e soprattutto “open-air” della nostra città, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza imposte dalle normative vigenti.

L’evento sarà aperto a tutti voi Consorziati e Sponsor. Il nuovo format pensato prevede la possibilità di presentarsi al pubblico con un intervento della durata di massimo 1 minuto: rapidi scambi di idee e spunti per stimolare le interazioni tra le aziende facenti parte del nostro ecosistema, progettando insieme il nostro domani.

Proprio per l’eccezionalità del momento e per garantire il rispetto delle normative, vi chiediamo la presenza di una sola persona per ciascuna azienda: per dare conferma è sufficiente aderire entro e non oltre lunedì 29 giugno alle ore 12, avendo cura di indicare il nominativo di chi interverrà e di allegare un’immagine (formato 16:9 – 1920x1080 px) che vorreste fosse proiettata durante il vostro intervento. Siamo pronti, abbiamo una grande voglia di vedervi tutti più carichi di prima e vi aspettiamo a #UnitiperRipartire. Non mancate!

Roberto Rizzo, presidente Universo Treviso