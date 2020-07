Dalla Francia all'Italia, la "Contract" torna trevigiana

La Contract torna italiana e torna soprattutto trevigiana. La società, leader nel settore della fornitura di mobili su misura ed interior general contractor nei settori del retail, ristoranti, hotelleria, residenze service e case private, è stata riacquistata dai manager Stefano Coppe e Angelo Marchetto (foto qui basso) supportati nell’operazione dalla società Axelia. La Contract era stata acquistata nel 2002 dal gruppo francese Rèponse, ora l’operazione si ripete al contrario.

La società di Breda di Piave con una settantina di collaboratori nel corso del tempo ha realizzato importanti lavori in tutto il mondo quali l’hotel St. Regis di Venezia, la residenza per studenti Campus ECLA ed i grandi magazzini La Samaritaine di Parigi; ha lavorato anche per il gruppo LVMH e per la realizzazione dei punti vendita di brand del calibro di Kiko, Geox e Nespresso. Ad assistere Coppe (foto qui sotto) e Marchetto nell’acquisizione l’avvocato Alessandro Polettini dello studio Legalitax che nel 2002 aveva assistito la società francese Réponse e che oggi, con il consenso di tutte le parti , ha accompagnato i nuovi soci nel riacquisto di Contract. Coppe, Marchetto e Axelia, nella figura del socio di riferimento Liagre, hanno ora l’intenzione di rilanciare l’azienda con progetti su scala nazionale e internazionale.