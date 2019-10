Al via un corso dell'Ascom per donne disoccupate

Nuove opportunità per l’inserimento lavorativo delle donne. Ascom Servizi spa sta organizzando un corso, dal titolo Digital Customer Care Operator, completamente finanziato dalla Regione Veneto attraverso il Fondo Sociale Europeo, rivolto a donne disoccupate/inoccupate diplomate e/o laureate residenti o domiciliate in Veneto. Il corso prevede 154 ore di aula e 320 ore di stage ed è finalizzato ad agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di donne attualmente disoccupate o inoccupate.

L’obiettivo è di formare una figura in grado di facilitare l'adozione di soluzioni digitali che possano essere di supporto ai diversi processi aziendali quali ad esempio l'implementazione di CRM (definizioni, campi di applicazione), la gestione delle relazioni con i clienti (social, web, pagamenti elettronici), l'e-commerce, i sistemi di prenotazioni on line, i sistemi di analisi dei dati provenienti dal cliente e soluzioni per l'assistenza e la cura del cliente nel pre e post vendita. Al termine del percorso di formazione, consulenza e tirocinio, le allieve potranno impiegarsi sia come possibili dipendenti, sia come libere professioniste in grado di supportare più imprese nel rafforzamento della propria immagine aziendale nel web. L’iniziativa ha il supporto del gruppo di imprenditrici di Terziario Donna Confcommercio.