Al via "RigenerArte", l'arte fa rivivere spazi abbandonati e territorio

Capannoni in disuso, ex fabbriche che un tempo erano il motore dell'economia locale e ora sono diventati posti abbandonati e improduttivi. Sono centinaia i luoghi abbandonati i n Veneto e nella provincia di Treviso. Per loro c'è la possibilità di una nuova vita, una "rigenerazione" grazie all'arte. È quello che è accaduto con il progetto " RigenerArte " voluto da UNIS&F , la società di servizi e formazione degli industriali trevigi ani e finanziato dalla Regione Veneto con risorse FSE. Grazie al lavoro di sei artisti provenienti da tutta Europa quattro ex fabbriche sono state trasformate in atelier artistici, luoghi aperti a residenti e turisti, restituendoli, sotto altra forma alla collettività. Il progetto, primo del genere in Veneto ha interessato la Tessitura La Colombina di Badoere, il Lanificio Paoletti di Follina, l'ex cartiera di Quero Vas e lo Spazio Giano alle porte di Treviso. Per sei mesi artisti, studenti, antropologi ha nno lavorato in sinergia con i sindaci e gli imprenditori. Un progetto che non è terminato: grazie a questa esperienza UNIS&F ha dato vita a una Masteclass denominata "I nuovi ruoli dell'arte nella rigenerazione urbana". Un percorso gratuito di 40 ore che si svolgerà dal 29 luglio al 3 agosto , e che ha già riscosso forte interesse di partecipanti che hanno inoltrato domanda entro il termine del 24 luglio.

La Masteclass sarà un momento di grande contaminazione e scambio di conoscenze e competenze che porter à i destinatari a contatto con figure provenienti da diversi ambiti (esperti di materiali, di patrimoni industriali, di nuove tecnologie) coinvolgendo in maniera trasversale artisti, imprenditori, rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese sociali e giovani desiderosi di attivare processi virtuosi in ottica di inclusione e innovazione sociale. Sarà coinvolto in qualità di esperto anche uno degli artisti internazionali coinvolti del progetto "RigenerArte" che racconterà il suo lavoro a vantaggio del territorio. Ne uscirà un modello da proporre al territorio e che al territorio offrirà nuove opportunità di promozione, economiche e di inclusione sociale. Un modello centrato sul giusto connubio tra innovazione e capacità del saper fare, valorizzazione dei luoghi e delle comunità che sanno tramandare questi saperi antichi, sempre protesi tra tradizione, contemporaneità e sguardo verso il futuro.

Possono partecipare alla Masterclass soggetti residenti o domiciliati in Veneto, ed in particolare nei comuni della pedemontana Trevigiana e Bellunese, interessati a dare una prospettiva di sviluppo al territorio (artisti, creativi, imprenditori, liberi professionisti o rappresentanti della Amministrazioni e Associazioni locali), ma anche persone disoccupate di tutte le età. Sarà data priorità alle richieste di partecipazione da parte di soggetti disoccupati/svantaggiati che già hanno partecipato ad altri interventi nel progetto (antropologia del patrimonio e dell'arte e storytelling multimediale, oppure social media communication).