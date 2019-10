Treviso Creativity Week: a AIRCNC il “Premio Start Up Innovativa”

E’ stato assegnato a AIRCNC il “Premio Start Up Innovativa” ideato dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno con t2i trasferimento tecnologico e innovazione e intitolato alla memoria dell’Ing. Luciano Miotto, imprenditore da sempre attento all’innovazione tecnologica e alla ricerca di nuove soluzioni. A consegnare il premio, alla presenza della famiglia dell’Ing. Miotto, Giorgio Zanchetta, Presidente di t2i trasferimento tecnologico e innovazione, venerdì in occasione della serata di finale del Premio Creativity Start Up organizzato nell’ambito di “Treviso Creativity Week”, la dieci giorni di eventi dedicata al genio creativo e al business. Lo speciale premio è stato ideato per ricordare la figura di Luciano Miotto, un imprenditore visionario, aperto al futuro e all’innovazione prematuramente scomparso nel 2018, che negli anni ha ricoperto alcuni ruoli istituzionali in t2i, dando sempre contributi originali di grande livello e impegno sia tecnico che di indirizzo strategico.

Il premio è stato assegnato a AIRCNC, una start up innovativa che ha ideato una piattaforma web B2b che coinvolge produttori e terzisti italiani in particolare del settore metalmeccanico per vendere e comprare online lavorazioni meccaniche attraverso un sistema intelligente di matching tra aziende e richieste, con la seguente motivazione: “E’ un’idea interessante ed innovativa che propone un progetto digitale applicato a lavorazioni meccaniche tradizionali". La piattaforma web progettata da AIRCNC nasce dalla difficoltà incontrata dalle aziende del settore metalmeccanico nel reperire al giusto costo e prezzo piccoli lotti di produzione in ambito metalmeccanico e, al contempo, saturare i propri macchinari industriali, trasformando ore inutilizzate in profitto.

La piattaforma si propone perciò di portare la sharing economy nella micro, piccola e media impresa italiana del settore metalmeccanico, aiutando, da un lato, le PMI a vendere le proprie ore lavoro, saturando così le proprie risorse e, dall’altro, aiutandole a reperire pezzi e produzioni al miglior costo e nel migliore tempo possibile. Grazie al premio, il vincitore avrà la possibilità di essere incubato per un anno nell’incubatore certificato di t2i e usufruire dei servizi di supporto all’avvio d’impresa, come ad esempio corsi di formazione di start up imprenditoriale, supporto per la realizzazione del business plan e supervisione all’applicazione dello stesso.

“Con questo premio - ha detto Giorgio Zanchetta, Presidente di t2i trasferimento tecnologico e innovazione – vogliamo ricordare la figura di Luciano Miotto, il cui esempio imprenditoriale e la sua visione aperta alle sfide dell’innovazione, hanno sempre rappresentato il suo modo di essere imprenditore. Quest’anno premiamo un’idea molto particolare, come quella di AIRCNC, che coniuga in modo interessante le potenzialità del digitale ad un’industria tradizionale, introducendo un nuovo modello di business che promuove la sharing economy per l’efficientamento produttivo nell’industria metalmeccanica".