Umberto Galimberti a dialogo con i giovani manager

TREVISO Umberto Galimberti torna a Treviso per parlare di giovani, in particolari dei giovani manager, i futuri dirigenti d’azienda cui è demandato il non facile compito di traghettare l’economia del paese fuori da crisi. Ad invitarlo è Federmanager Treviso e Belluno, l’associazione dei dirigenti delle due province che conta oltre 1200 soci. L’appuntamento è per venerdì 13 aprile all’Auditorium della Fondazione Cassamarca, con inizio previsto per le ore 17,30. La tavola rotonda, che fa seguito all’assemblea annuale di Federmanager che si terrà nel primo pomeriggio, rientra nel convegno intitolato “Made by Young”, ovvero il futuro costruito dai giovani manager. Ma si parlerà anche di scuola, di formazione, di alternanza scuola-lavoro e di possibilità occupazionali. Il convegno si aprirà con gli interventi di Marzio Bosca riol, presidente di Federmanager Treviso e Belluno, di Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana Spa, dell’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan e di Renzo Rosso, il fondatore di Diesel e presidente del gruppo OTB, che interverrà con un videoclip preparato ad hoc per il convegno.

La tavola rotonda inizierà alle 18,15 e vedrà assieme a Galimberti, di cui è appeno uscito per Feltrinelli il libro “La parola ai giovani”, la presenza di Stefano Rossi, chief operating officer di H-Farm, e di Anna Comacchio, del dipartimento di management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Moderatore sarà Sebastiano Zanolli, uno dei più noti consulenti e motivatori aziendali.“Al nostro paese non manca certo l’imprenditorialità, la voglia di fare, la creatività – spiega il presidente di Federmanager Treviso e Belluno, Marzio Boscariol –, tutte doti che ci vengono ampiamente riconosciute all’estero. Quello che manca, invece, sono le menti capaci di guidare e indirizzare nel modo giusto queste doti, specie in un mondo in continua evoluzione e trasformazione, dove la competizione è massima. A questo compito sono demandati i manager, figure professionali altamente specializzate, ma ancora carenti nel tessuto industriale italiano. Per questo motivo Federmanager Treviso e Belluno ha deciso di dedicare il suo convegno annuale al tema dei giovani manager, i futuri “nocchieri” del nostro paese. Per capire meglio chi sono, cosa vogliono e quali sono le competenze loro richieste dal mercato”.