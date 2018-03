Un'evoluzione nella storica famiglia Pagnossin: Giuliamaria Dotto ora online

TREVISO Lo spirito imprenditoriale di una trentaquattrenne trevigiana prende vita online, proprio allo sbocciare della primavera. Dodici anni di esperienza nel settore, un’agenzia raddoppiata in soli due anni nel numero di componenti e un nuovo sito tutto da scoprire. E’ il primo giorno di primavera, e apre le serrande www.giuliamariadotto.it, a dimostrazione che tenacia e caparbietà vincono su tutto.

E’ Giuliamaria Dotto, titolare dell’agenzia di organizzazione di eventi 2GM | Giuliamaria Dotto - pr, comunicazione, eventi che, seguendo le orme imprenditoriali del nonno, Giulio Pagnossin, con lo sbocciare della primavera decide, dopo dodici anni di esperienza, di raccontare il lavoro fatto in questo ultimo decennio che la sta portando a cavalcare onde internazionali, grazie alla collaborazione con importanti brand. Con una forte tradizione alle spalle (Ceramiche Pagnossin è stata prima di tutto un'azienda ed una famiglia, laddove le due cose mai furono in antitesi ma costituirono invece uno dei punti di forza che marcarono la differenza) Giuliamaria Dotto, giovane e intraprendente imprenditrice trevigiana, ha visto la società da lei stessa fondata crescere in maniera esponenziale nel corso degli ultimi anni, dopo una consolidata preparazione nel settore che l’ha portata ad essere attiva nell'organizzazione di eventi fin dalle prime battute professionali, dodici anni fa.

La tenacia e la caparbietà nel superare gli ostacoli professionali ed economici ha garantito all’azienda trevigiana di potersi muovere contro corrente rispetto alla maggior parte delle situazioni palesate in questi anni: un raddoppiamento del personale e l’espansione in territori nazionali distanti, pur mantenendo la base e il cuore a Treviso, città nativa di Giuliamaria e sede dell’agenzia. Ad oggi 2GM | Giuliamaria Dotto - pr, comunicazione, eventi è una società che si muove e lavora in tutta Italia, con aziende nazionali e brand internazionali come H&M, Pinko, Artemide, Salmoiraghi & Viganò, Easy Jet e molti altri. E chissà se Giuliamaria riuscirà ad essere all’avanguardia tanto quanto il nonno Pagnossin, rendendo una piccola realtà nazionale riconosciuta a livello internazionale.