A Treviso tutti vogliono affittare gli immobili di pregio

È quanto emerge da un’analisi di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nella locazione con 300 agenzie, illustrata in occasione dell’apertura del nuovo “punto partner” presso l’agenzia immobiliare Gianese Agency, in Via Indipendenza 5 a Treviso. Solo Affitti ha studiato il progetto “Punti partner” per allargare la sua presenza sul territorio nazionale. L’iniziativa dà la possibilità di creare un corner dedicato alle locazioni all’interno di un’agenzia partner che si occupa anche di compravendite. Solo Affitti concede il proprio marchio in esclusiva di zona, fornendo tutti i servizi che offre anche ai suoi affiliati monomarca. Il progetto è stato pensato per andare incontro a un’esplicita richiesta degli agenti immobiliari che, per ampliare rapidamente l’offerta e diversificare il loro rischio di impresa, hanno chiesto a Solo Affitti di aiutarli a specializzarsi rapidamente nel mercato locativo. A oggi sono oltre 60 i punti partner aperti in Italia. Secondo quanto rilevato da Solo Affitti, a Treviso l’offerta di appartamenti da destinare alla locazione non sempre riesce a soddisfare le richieste qualitative dei potenziali inquilini perché i proprietari preferiscono destinare alla vendita gli immobili di pregio o di grandi dimensioni.

“A prediligere le soluzioni in affitto – spiega Luca Gianese, titolare del nuovo punto partner Solo Affitti – sono sia le famiglie sia i lavoratori in trasferta, che a causa della mobilità prediligono contratti con durate comprese entro i 24 mesi. Abbiamo notato anche una ripresa dell’attività di costruzione di nuovi appartamenti di classe A, che una volta sul mercato potranno soddisfare le richieste tanto nel settore degli acquisti quanto delle locazioni”.

Le quotazioni per un monolocale in centro città oscillano tra i 500 e i 650 euro al mese, mentre in zona “San Zeno” i canoni di affitto medi sono compresi tra i 400 e i 500 euro al mese. Solo Affitti rileva che per un bilocale nel cuore di Treviso si possono pagare anche 700 euro al mese, ma la spesa è più contenuta “Fuori le mura” (550 euro). Per gli appartamenti con tre stanze i canoni di locazione mensili si attestano attorno ai 650/900 euro nel centro storico, mentre “Fuori le mura” e a “Santa Maria del Rovere” difficilmente la spesa supera gli 850 euro.