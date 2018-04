Industry 4.0, il road show di Confindustria fa tappa a Treviso

TREVISO “Industry 4.0 – Preparati al futuro. Strumenti operativi, tecnologie e servizi di supporto per le imprese”, è il progetto ideato da Confindustria che si articola a livello nazionale attraverso 18 incontri sul territorio. Giovedì 5 aprile, con inizio alle 10.00, è in programma l’incontro a Treviso, presso Unis&F Lab (Via Venzone 12). Il roadshow ha l'obiettivo di approfondire i temi legati all'Industria 4.0. Non solo i vantaggi legati alle agevolazioni previste attraverso il Piano Industria 4.0, ma anche il significato della “quarta rivoluzione industriale”, un modo innovativo di fare impresa che investe l’organizzazione aziendale, oltre che i processi produttivi. L’incontro di Treviso è organizzato in collaborazione con Digital Innovation Hub, Confindustria Veneto 4.0, Unindustria Treviso e Confindustria Sistemi Informativi.

Proprio per “prepararsi al futuro”, come ricorda il sito dedicato di Confindustria http://preparatialfuturo.confindustria.it/ , l'incontro punta a offrire un’opportunità di approfondimento dell'ampio e variegato panorama di Industria 4.0. La sessione della mattina sarà dedicata a illustrare come l’innovazione digitale possa cambiare le strategie di business e come la manifattura del futuro evolverà i propri processi con l’ausilio delle tecnologie abilitanti. La sessione pomeridiana, invece, si concentrerà su tre focus tematici su IOT e sensoristica, Big Data, Cloud computing e Cyber Security e Macchine e manifattura intelligente.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Matteo Zoppas, Presidente di Confindustria Veneto, Maria Cristina Piovesana, Presidente di Unindustria Treviso e del Responsabile Nazionale coordinamento Dih Confindustria, Fabrizio Gea.

Le relazioni sono affidate ad Andrea Bianchi, Direttore dell’Area politiche industriali di Confindustria (Strumenti del Piano nazionale Industria 4.0), Gianni Potti, Consigliere delegato Politiche per l’innovazione e la ricerca e Industria 4.0 di Confindustria Veneto (Digital Innovation Hub: “one stop shop per le imprese), Fabrizio Dughiero, Prorettore al trasferimento tecnologico e rapporti con le imprese dell’Università di Padova (Competence Center Trivento: il progetto), Leonardo Quattrocchi, manager e docente di Business development Università Luiss Guido Carli (Strategie di business e innovazione digitale: creare valore nella Digital Trasformation), Rosanna Fornasiero, ricercatrice Cnr – Itia e coordinatrice gruppi tematici del cluster “Fabbrica Intelligente” e Alessandro Beghi, referente Rete innovativa regionale Improvenet (La manifattura del futuro: processi, applicazioni e tecnologie abilitanti), Stefano Miotto, Direttore generale Confindustria Veneto Siav (Progetti “I 100 luoghi di Industria 4.0 in Veneto).

Due case history aziendali: Paolo Montalbetti (Caseificio Elda di Vestenanova – Verona), e Luciano Miotto (Imesa di Cessalto).

Nella sessione pomeridiana si terranno laboratori tematici coordinati dai Delegati di Confindustria Veneto su IOT e sensoristica (coordina Filippo Miola, a cura di Paolo Piccioni e Riccardo Castellana, Oracle); Big Data, Cloud computing e Cyber Security (coordina Enrico Del Sole, a cura di Walter Aglietti, Ibm); Macchine e manifattura intelligente (coordina Davide Guariento, a cura di Roberto Filipelli, Microsoft).