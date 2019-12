Le aziende non trovano manodopera qualificata, opportunità da Apindustria

Apindustria Venezia, l’Associazione delle Piccole e Medie Industrie della Città Metropolitana di Venezia, da un’analisi interna presso le aziende assistite, ma non solo, constata la carenza di professionisti che si occupino di Logistica e trasporti, soprattutto di livello avanzato e moderno. Tale fenomeno rappresenta un vero elemento di preoccupazione e spesso di mancanza di sviluppo aziendale, nonché ostacolo all’internazionalizzazione, tema fondamentale e strategico per la sostenibilità delle aziende stesse. Per far fronte alla concreta esigenza di manodopera qualificata nel territorio, con le richieste rilevate delle aziende associate e seguendo i trend economici, l’Associazione veneziana delle PMI, per mezzo di Apindustria Servizi Srl - ente accreditato dalla Regione Veneto per la formazione e i Servizi al lavoro - promuove uno specifico nuovo percorso formativo professionalizzante sul tema della Logistica, suddiviso tra formazione in aula e tirocinio in azienda.

L’obbiettivo del progetto è sia quello di favorire l'inserimento del mondo del lavoro di ragazzi giovani attualmente privi di occupazione e che, contemporaneamente, non proseguono gli studi scolastici e Universitari, sia di incentivare i candidati, attualmente in ricerca di occupazione, ad implementare e migliorare le proprie conoscenze e competenze, offrendo loro una concreta opportunità occupazionale. Quella dell'Addetto alla Logistica, infatti, è una figura di forte interesse con fattive e concrete possibilità di collocazione. Le aziende venete, infatti, nel prossimo futuro prevedono un aumento delle assunzioni di profili con specifiche competenze tecniche e organizzative nell'ambito logistico pari al 35%. (Lo stipendio netto medio di queste figure, una volta inserite in azienda, è di circa 1340 €/mese.)

«Le aziende associate sono sempre più orientate ad espandersi anche oltre i confini nazionali per promuovere servizi/prodotti ed esportare il "made in Italy" -afferma Nicola Zanon, Amministratore Unico di Apindustria Servizi- E’ necessario poter essere supportati da una organizzazione e gestione logistica moderna, efficiente ed adeguata al mondo in costante e rapida evoluzione, per poter far fronte al meglio alla globalizzazione e alle sfide che attendono le nostre PMI». Il corso è rivolto a disoccupati e inoccupati under 29 residenti o domiciliati in Veneto.

Catalogazione delle merci, sistemi di stoccaggio e parametri di valutazione, sistemi di movimentazione con relative caratteristiche e ambiti di utilizzo, il benchmarking, reporting e cruscotti: questi saranno i temi e argomenti trattati nella formazione. Le selezioni si svolgeranno il giorno lunedì 23/12/2019 presso la sede di Apindustria Servizi Srl (Via Torino, 63 - Mestre Venezia) attraverso un colloquio di orientamento individuale. I candidati potranno presentare regolare domanda d’iscrizione tramite l’invio di una mail all’indirizzo lavoro@apindustriaservizi.it E’ prevista un’indennità di frequenza, con il rilascio di una certificazione attestatrice dei risultati di apprendimento.