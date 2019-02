Manovra di bilancio 2019, non è più una sconosciuta

Si è concluso il primo convegno illustrativo sulla manovra di bilancio 2019, organizzato da Unascom -Confcommercio, cui sono intervenuti esperti e fiscalisti. Il convegno è stato introdotto dal presidente provinciale Renato Salvadori, che ha ribadito come "l'impatto della finanziaria sulle imprese verrà attutito dalle sedi territoriali, che hanno pronte la task force di servizi per seguire gli associati nel labirinto normativo". Il convegno di ieri (questa sera), organizzato al Maggior Consiglio, è il primo di un calendario che vedrà una serie di incontri illustrativi in tutto il territorio provinciale. Il convegno ha approfondito tutti gli aspetti della manovra, di particolare interesse l'aspetto delle locazioni commerciali, l'eliminazione degli aumenti dell'Iva (che altrimenti peserebbero sui prezzi e sui consumi) , la cedolare secca sulle locazioni di immobili ad uso commerciale, la fatturazione elettronica semplificata e l'attenuazione del sistema sanzionatorio. Aspetti questi che, se ben gestiti, cambiano la vita di imprese e lavoratori. Di particolare interesse, anche per il rilancio dei centri storici ed urbani, il provvedimento sulle locazioni dei locali commerciali.