Banca Mediolanum inaugura un nuovo family banker office a Treviso

TREVISO Si terrà sabato 11 marzo alle ore 11.00 in Piazza Pola 12/a, l’inaugurazione del nuovo Family Banker Office di Treviso di Banca Mediolanum. L’apertura si inserisce nella volontà da parte della Banca di fornire un concreto supporto ai risparmiatori locali che necessitano sempre di più di una consulenza finanziaria appropriata per la valorizzazione del proprio patrimonio.

Il nuovo ufficio di Treviso si rivolge a un tessuto economico che si colloca tra i comuni più ricchi in Italia e nella provincia, con un reddito medio di 25mila Euro rappresentato per il 52% da lavoratori dipendenti, il 40% da pensionati e per il restante 8% da lavoratori autonomi e imprenditori (fonte dati MEF).

“Questo si traduce in una percentuale importante di risparmio che necessita sempre più di una consulenza globale, in linea con le esigenze e gli obiettivi di vita familiari e di ogni singola persona - commenta Stefano Volpato, Direttore Commerciale di Banca Mediolanum -. In questo contesto crediamo che il ruolo sociale del consulente sia di fondamentale importanza per far comprendere le dinamiche di un mercato complesso come quello finanziario e che sia alla base per poter rendere i risparmiatori consapevoli delle loro scelte di investimento”. Il Family Banker Office, situato al piano terra, con 6 vetrine e ingresso fronte strada, rappresenta un punto di riferimento ben visibile per gli oltre 6.200 clienti della Banca presenti sul territorio e un punto di ritrovo per 26 Family Banker.