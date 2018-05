TREVISO Sul dibattito relativo alla messa al bando del Glifosate di questi giorni è intervenuto Valerio Nadal presidente del Condifesa Treviso, il Consorzio che associa oltre 4000 imprese agricole.

“Ci sono alcuni aspetti -dice Nadal- che vanno presi in considerazione. A questo punto pongo un interrogativo: togliamo il Glifosate, ma come risolviamo il problema delle erbe infestanti che creerebbero un drastico calo produttivo delle colture a seminativo e come teniamo puliti i nostri vigneti? La risposta c’è e va trovata nelle tecniche colturali innovative ed in particolare si deve fare ricorso alle nuove tecnologie. Per questo Condifesa anche quest’anno è impegnato nell’organizzazione in collaborazione con l’Informatore agrario, i Consorzi di tutela del Prosecco ed il Consorzio Vini Venezia dell’appuntamento “Vite in campo” che si terrà il mese prossimo. E’ fondamentale in questo contesto la presenza dei costruttori di macchine agricole con i quali vogliamo confrontarci. Essi infatti devono impegnarsi nell’innovazione, nella ricerca e nelle nuove tecnologie in modo da rispondere alle esigenze del mondo dell’agricoltura. Chi meglio dell’agricoltore puo’ consigliare il costruttore? E allora ecco che diventa fondamentale che il costruttore si confronti con noi. Teniamo presente che un progetto parte sempre dai tavoli di lavoro, viene portato a termine nelle specifiche officine e la sua funzionalità si concretizza sui campi”. Nadal conclude: “Invitiamo tutti i cittadini alla nostra manifestazione in campo affinchè si rendano conto di quale attenzione il mondo agricolo sta ponendo alla ricerca della massima sostenibilità ambientale, economica e sociale”.