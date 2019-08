Nuovo showroom in zona Stiore a Treviso per "Negro automobili"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Uno showroom nuovo di zecca con un grande piazzale espositivo in un luogo strategico: un sogno che dal prossimo novembre per Negro Automobili si farà realtà. La nota concessionaria trevigiana concluderà il 2019 raddoppiando la sua presenza in città: in zona Stiore a Treviso (viale XXIV Maggio, 9) – non lontano dalla storica sede ubicata al civico 278 di viale della Repubblica – nascerà uno spazio dedicato alla vendita di vetture e veicoli commerciali usati che al proprio interno presenterà un’ampia area riservata ai veicoli che rientrano nel programma Das WeltAuto, veicoli usati di diverse marche e di differenti fasce di prezzo garantiti dai servizi esclusivi e dagli alti standard qualitativi targati Gruppo Volkswagen. Frutto di un importante investimento di ristrutturazione, la nuova sede si svilupperà su 3mila mq insistendo su un punto nevralgico, uno dei principali snodi viari d’accesso alla città, già in passato riferimento per il mercato dell’usato trevigiano.

Sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Vi lavoreranno sei persone, il responsabile della sede sarà Nicola Negro. Insieme a Gianmario, Andrea e Silvia, Nicola appartiene alla terza generazione a capo di Negro Automobili: tutto ebbe inizio con l’officina meccanica aperta nel dopoguerra da Giovanni Negro in centro città, divenuta nel 1952 distributrice ufficiale del marchio Volkswagen nel Trevigiano. Quasi settant’anni di storia sulle spalle e nuove pagine tutte da scrivere. «La nostra – afferma Nicola Negro – è un’azienda sana, che vanta 62 dipendenti e gode di ottima salute. Alzare continuamente l’asticella dei nostri obiettivi è nel nostro Dna ed è per questo che abbiamo deciso di cogliere al volo l’ottima opportunità di dare nuova vita a una sede di prestigio come quella che andremo ad occupare, scelta che ci riempie d’orgoglio. Vogliamo offrire sempre più spazio e visibilità al mercato dell’usato, un mercato che l’anno scorso in casa Negro Automobili ha riguardato circa 1.500 vetture e che è – commenta – in costante evoluzione: da scelta prevalentemente economica, quella dell’usato è diventata negli anni sempre più una scelta consapevole, frutto di specifiche richieste di servizi tanto qualificati da trasformare l’usato in una vettura nuova. Parallelamente, continueremo – conclude Nicola Negro – a garantire l’alta proposta di servizi riservati ai clienti che sceglieranno la nostra storica sede per acquistare auto dei brand Volkswagen, Skoda, Volkswagen Veicoli Commerciali e Porsche».