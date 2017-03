Frutta e verdura a portata di click, nasce Peendy

TREVISO Distribuire frutta e verdura ai trevigiani che potranno, da pc o smartphone, ordinare i prodotti a prezzi convenienti e farseli recapitare a casa. Questo in estrema sintesi il servizio innovativo che sarà offerto da Peendy, una start up ideata e creata dal giovane trevigiano Filippo Maria Mariani che tra qualche settimana comincerà questa avventura. L'iniziativa non è rivolta solamente ai singoli cittadini ma anche ai negozianti. L'obiettivo, dopo la sperimentazione trevigiana, è quello di riuscire ad estendere il servizio a tutto il Veneto.