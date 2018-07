Premio Cambiamenti 2018 alle migliori (neo)imprese italiane

TREVISO Sono aperte le iscrizioni al premio Cambiamenti, concorso nazionale, giunto quest’anno alla terza edizione, indetto da CNA con main partner Artigiancassa. C’è possibilità di iscriversi fino al 16 settembre. Il contest è dedicato alle neo-imprese di micro-piccole dimensioni, attive dal 1º gennaio 2015, con sede in Italia, che abbiano saputo innovare prodotti e processi, attraverso la loro quotidiana attività, con l’ambizione di rappresentare al meglio il nostro Paese.

Il primo classificato vince 20mila euro in denaro o come primo investimento in un crowfunding, oltre a 4 ore di consulenza in presenza presso la sede europea di Facebook a Dublino (viaggio e ospitalità compresi) e la partecipazione gratuita a un evento formativo con Google Italia su temi inerenti l’internazionalizzazione, la presenza sul web, il posizionamento di mercato. Il secondo e terzo classificato si aggiudicheranno 5 mila euro sempre in denaro o come primo investimento in un crowfunding e altri benefit economici, di advertising, in consulenza e formazione. L’edizione 2017 ha visto la candidatura di ben 711 imprese, di cui 25 arrivate in finale, con numeri sempre in crescita rispetto alle edizioni precedenti.

«Un’iniziativa che ha colto nel segno già negli anni scorsi – dichiara Alfonso Lorenzetto, presidente di CNA territoriale di Treviso - valorizzando la propensione delle neo piccole imprese italiane all’innovazione e al cambiamento dei processi e delle tipologie di produzione. Siamo convinti che anche quest’anno il premio riscuoterà l’attenzione dei giovani imprenditori e delle neo imprese».