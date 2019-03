Domenica a teatro in scena i talenti del terziario trevigiano

Si intitola “Generazione T”, che sta per terziario ma soprattutto per Trasformazione, la parola chiave scelta per l’edizione del premio 2019, che sta a distinguere, segnare la rotta, indicare, sottolineare una tendenza che investe il settore del commercio e del terziario, ma anche la Confcommercio stessa che - in questi primi mesi del 2019 - sta vivendo la trasformazione della fine di un mandato epocale, quello che ha visto Renato Salvadori alla presidenza e Piero Tedesco alla direzione, e l’inizio di quello nuovo, che vede ora Vincenzo Monaco alla direzione e, tra pochi giorni, Federico Capraro alla presidenza. «In quella T che quest’anno sta per trasformazione -spiega il presidente uscente Renato Salvadori che domenica porterà il suo saluto finale ai soci ed alle Istituzioni- “rientrano tutti i valori che le piccole e medie imprese del terziario, con la loro forza creativa e numerica, cercano di interpretare: il talento, la tenacia, l’attaccamento al territorio, alle tradizioni, ma anche la capacità di innovare e creare nuovi servizi».

Il premio andrà in scena al teatro comunale Mario del Monaco di Treviso, domani (domenica 24 maggio) alle 15.30 dove verranno premiate 52 aziende del commercio, del turismo e dei servizi, associate a Confcommercio da 40 anni, appartenenti a 26 comuni della Marca trevigiana. I premi saranno suddivisi in 4 sezioni: premi alla memoria (2), premi ad ex presidenti (4), premi ad aziende con 40 anni di fedeltà associativa (41), premi speciali (5). In apertura l’inno di Mameli sarà intonato da Sara Polato (mezzosoprano) e da 5 studenti del Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto (Diego Casagrande, Cristopher Marin, Giordano Mor, Marco Galvan, Nicola Damin). Poi i saluti delle Istituzioni, del Sindaco Mario Conte, del Presidente regionale di Confcommercio Massimo Zanon, l’apertura del Presidente uscente Renato Salvadori, padrino di questo format nato lo scorso anno per ribadire “l’orgoglio di appartenenza”, la consegna dei premi (un prezioso diamante in cristallo creato dalla Bottega Varisco) alla presenza dei Sindaci dei comuni dove operano le aziende e di una testimone d’eccezione Silvia Marangoni, oro del pattinaggio artistico. Due i momenti che incorniceranno questa cerimonia: una talk iniziale sul tema del cambiamento e della trasformazione che investe imprese, consumatori ed Associazioni cui interverranno Vincenzo Monaco, direttore di Ascom Treviso e Alessandro Piovesan, top global family banker di Banca Mediolanum (main partner dell’evento), ed un originale spettacolo a sorpresa, in chiusura, dono della Confcommercio alle imprese premiate, che oltre al cristallo di Varisco si porteranno a casa la pergamena con la motivazione: incrollabile fedeltà associativa e longevità di impresa.

«La mappa dei premiati -commenta Salvadori- fa emergere un terziario che resiste e si rigenera, supera con successo il passaggio generazionale e coglie le necessità di cambiamento. Confortano, in tempi di chiusura, la presenza, tra i premiati, ad esempio, dei negozi di ferramenta, un settore che più di altri ha dovuto reggere l’impatto dei grandi marchi, la resistenza dei piccoli alimentari e dei negozi di casalinghi, di alcune profumerie non a marchio, tra le poche a resistere in un settore quasi totalmente acquisito dalle grandi catene. Tutti segnali che confermano che il saper fare impresa diventa patrimonio civile e sociale per i paesi, per i centri urbani, oltre che per i consumatori che possono ancora contare su una rete viva e pulsante di negozi di fiducia e vicinato». La varietà dei premi renderà la cerimonia non solo vivace ed animata, ma anche inconsueta perché si troveranno sullo stesso palco l’impresa longeva degli anni ’60 e ’70 ed la neonata start up, simboli di passato e di futuro, in un incrocio ideale fatto di passione, impegno, creatività e speranza dove il collante lo fa l’Associazione di categoria.

«Con questo premio -prosegue Salvadori- vogliamo dare visibilità e consapevolezza al settore, il terziario, ed alla sua capacità di fare impresa in un mondo che in questi decenni è cambiato. Ma vogliamo soprattutto essere un monito, per non disperdere la memoria di chi ha fatto, dato e costruito. I ricordi si sfaldano ed invece mai come oggi in cui la velocità domina relazioni e mercato, è importante fermarsi e ricordare. Il ritrovarsi tutti insieme, oggi, in un luogo come il teatro comunale per festeggiare gli anni e le tappe, significa fare un grandioso esercizio di memoria collettiva. Almeno una volta all’anno occorre ricordarsi che se oggi il terziario vale il 52% del Pil e tiene in piedi l’ossatura delle nostre città, è perché qualcuno prima di noi ha saputo intuire, costruire, resistere, progettare. Gli imprenditori che saliranno sul palco sono un bagaglio da tutelare, per noi Associazione una “fortuna”, un esempio per i giovani, una testimonianza forte, perché hanno dimostrato di essere riusciti a superare le investiture paterne, di interpretare il tempo che cambia, di leggere ed anticipare le nuove abitudini di consumo mantenendo salda la propria identità. Sono, in una parola, dei campioni. Di creatività, sapere, buon gusto, accoglienza e cortesia».

Brindisi finale alle 18 nel foyer del Teatro con Prosecco della Cantina Antonio Facchin e prodotti dei panificatori Confcommercio. Un ringraziamento particolare a TFinanza del Gruppo Bancamediolanum nella persona dell’Amministratore Delegato di Alessandro Sartoretto.

Offerta responsabile per il Consorzio per mio figlio Onlus, che si occupa di umanizzare le cure per i malati pediatrici.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Apertura ingresso Teatro ore 15.

ECCO I TALENTI DEL TERZIARIO TREVIGIANO

In totale verranno consegnati 52 premi così suddivisi:

2 premi alle memoria;

4 premi agli ex presidenti

5 premi speciali per aziende che si sono distinte in settori particolari quali: ambiente, imprenditoria femminile, responsabilità sociale, start up e nuova imprenditoria)

41 ad aziende associate con 40 anni di fedeltà associativa ad Ascom-Confcommercio.

Le 52 aziende premiate sono operanti in 26 comuni della Marca Trevigiana e rappresentano svariati settori merceologici del commercio e del terziario: ferramenta, moda, casalinghi, arredo casa, alimentare, panificazione, ristorazione, turismo, somministrazione, profumeria, servizi per la persona, prodotti per l’agricoltura, distribuzione di carburante, servizi innovativi e culturali.

PREMI alla MEMORIA (sono in 2, ritirano il premio i figli)

DE POL commendator GIMO (storica azienda trevigiana di calzature attualmente condotta dal figlio, Gimo è stato socio Fondatore di Ascom e per decenni presidente dell’allora Fidicomes, Cooperativa di garanzia fidi, oggi Fidimpresa)

ZAMBELLI cav. GIOVANNI (direttore di Ascom dall’82 al ’92, ha preceduto Piero Tedesco)

PREMI AD EX PREDISENTI (4 in totale)

PALAZZI ANTONIO (di Vittorio Veneto, ex presidente albergatori)

SANDRI DOMENICO (di Mogliano, ex presidente mandamento di Mogliano)

ZOPPE' FRANCO (di Treviso, ex presidente Fipe, Federazione Pubblici esercizi)

CORRADO CECCONATO (di Treviso, ex presidente Gruppo Moda)

I PREMIATI: SOCI CON 40 ANNI DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA (in totale sono 41)

AZIENDA E SETTORE DI ATTIVITA’ TITOLARE E ZONA DI PROVENIENZA

A TREVISO (sono 6)

ORTOFRUTTA GHEDIN RENZO (ortofrutta) GHEDIN RENZO- Treviso

PANIFICIO BOSCO GIOVANNI & C. snc

(panificazione) BOSCO TIZIANO - Treviso

SEMENTI SILE DI CONTE MARIO

(prodotti per agricoltura) CONTE MARIO - Treviso

PANIFICIO SERAFIN Sas

(panificazione) SERAFIN ROBERTO - Treviso

ORTOFRUTTICOLA TASCA snc

(ortofrutta) TASCA ALESSANDRA – Treviso

AUTOEMPORIO CAMERINI srl

(commercio ricambi auto) CAMERINI GIANPIERO - Treviso

ZONA TREVISO NORD (sono in 6 tra Paese, Ponzano, Povegliano,Villorba)

COLUSSO sas di Colusso Luigi & C.

(ferramenta) COLUSSO LUIGI- Paese

GASPARETTO IVANA ABBIGLIAMENTO

(moda) TOCCHETTO RAFFAELLA – Povegliano- Sant’Andrà

BAUMA SPORTIMPIANTI Srl

(pavimentazioni sportive) BORDIGNON PAOLO – Villorba

PANIFICIO BAR PASTICCERIA SNC di PORATO M & C

(panificazione – pasticceria) PORATO MAURIZIO - Paese

SALVADORI AGRICOLTURA & C RENATO SALVADORI – Villorba

(prodotti per l’agricoltura)

HOBBY CASA Snc

(casalinghi e materiale elettrico) FAVERO ANDREA – Ponzano Veneto

ZONA TREVISO SUD (sono in 12 tra Quinto, Casale, Casier, Zero Branco, Mogliano, San Biagio, Roncade, Silea)

FERRAMENTA SIMEON sas (ferramenta) SIMEON MARCO – Zero Branco

EREDI DI ZULIANI ADELFI snc di Zuliani Eros e Lauro

(pubblico esercizio-ristorante) ZULIANI EROS – Casale sul Sile - Lughignano

BANO BALDOVINO sas

(ingrosso detergenti e pulizie) BANO ALESSANDRA – Quinto di Treviso

CODATO Sas di De Cilia Lucio & C.

(tessile – arredo casa) DE CILIA LUCIO – Mogliano Veneto

FERRAMENTA DE MARCHI Snc

(casalinghi ferramenta) DE MARCHI GULIANO – Quinto di Treviso

RESIDENCE AL BACARETO di Minto Ivone

(turismo) MINTO IVONE- Mogliano

VECCHIATO LEDA

(alimentare) VECCHIATO LEDA – Mogliano Veneto

TRATTORIA DA PROCIDA Sas

(ristorazione) PROCIDA ANDREA – S. Biagio di Callalta

PAVAN COMBUSTIBILI sas

(commercio legna e caminetti) PAVAN FRANCESCO – Roncade

PIZZERIA EL BORRACHO

(somministrazione alimenti) LORENZON LUCIANO – S. Biagio di Callalta

BASTIANON RENZO

(dettaglio carni) BASTIANON RENZO – Silea

CASAGRANDE ENNIO & C. Sas

(commercio combustibili) CASAGRANDE ENNIO – Dosson di Casier

ZONA ASOLANO – MONTEBELLUNESE (sono in 13 nei Comuni di Cornuda, Falzè, Montebelluna, Caerano, Asolo, Altivole, Crocetta)

FAVERO ANTONIO snc (pubblico esercizio) FAVERO ANTONIO - Cornuda

HOTEL CORONE - RISTORANTE DA RENZO

(turismo – ristorazione) DURANTE RENZO – Caerano San Marco

PIOVESAN sas di PIOVESAN STEFANO & C

(distribuzione bevande). PIOVESAN STEFANO per PIOVESAN ORLANDO – Cornuda

EREDI DI SCHIAVON GIORGIO

(ristorante) SCHIAVON GIUSEPPE – Falzè di Trevignano

NEGOZI TITOTTO di NATALINO Srl

(supermercato – alimentari) TITOTTO NATALINO - Altivole

MINATO RENZA

(panificazione) MINATO RENZA – Altivole-

TERMOHOUSE sas di Ferrazza E. & C.

(prodotti petroliferi) FERRAZZA ERSILIA - Asolo

OTTICA ARMANDO FRESCURA Snc

(ottica) FRESCURA MARIA TERESA - Montebelluna

PELLETTERIE ROSSI DANILO

(moda, pelletteria) ROSSI DANILO - Montebelluna

PERIN LAILA

(moda) PERIN LAILA- Caerano San Marco

FRATELLI MARTINELLI Snc - LOCANDA S. MAMA

(somministrazione alimenti) MARTINELLI MARIA GIOVANNA – Crocetta del Montello

NARDI GIULIANO

(ortofrutta) NARDI GIULIANO- Caerano San Marco

IL CAPRICCIO 2 di Grande Sabatino & C. Sas

(ristorazione) GRANDE SABATINO – Falzè di Trevignano

ZONA CONEGLIANESE ( in tutto sono 4 tra Conegliano, Susegana, San Fior, Orsago)

GIBIN CAV. LIVIO di GIBIN L.V.P. M.& C. sas

(cura della persona) GIBIN MAURIZIO - Susegana

MODOLO CARLO ALIMENTARI

(alimentari) MODOLO CARLO – S. Fior

MACELLERIA DAL CIN TRANQUILLO Snc

(alimentare – macelleria) DAL CIN MERJ - Orsago

ABM ITALIA di ALLEGRANZI B &C Sas

(casalinghi, arredo casa) ALLEGRANZI BRUNO – Conegliano

SEZIONE PREMI SPECIALI (ambiente, start up, femminile, responsabilità sociale. In tutto sono 5)

BARBASSO Srl, DI FABIO COGO (azienda di Morgano, premiata per la nuova imprenditoria e lo sviluppo del territorio)

ARTE LAGUNA Srl di LAURA GALLON (azienda di Mogliano, opera nel settore dell’arte e della cultura, è un’impresa totalmente femminile, sia nelle compagine societaria che nelle dipendenti)

CASEIFICIO ARTIGIANO ZANCHETTA srl, di RICCARDO ZANCHETTA (azienda di Casale sul Sile, viene premiata per l’impegno per l’ambiente e per i notevoli investimenti nel settore del risparmio energetico)

VOLONTARINSIEME - CSV TREVISO, ritira FRANCESCA FRANCESCHINI (azienda di Treviso, socialmente responsabile attiva nel territorio con numerosi progetti)

SECURSAFE , di PODDIGHE MICHAEL (di Preganziol, è una start up innovativa, operante nel settore della gestione del contante)