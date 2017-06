Renzi sulle ex popolari venete, Zaia: "Trattare in Europa senza alibi"

TREVISO “Ho letto con attenzione e interesse l’intervista che ‘Il Sole 24 Ore’ ha fatto al segretario del Pd ed ex premier Matteo Renzi: musica per le mie orecchie”. A dirlo è il Presidente della Regione del Veneto che, a proposito della situazione delle ex Popolari, aggiunge: “Anche perché mi pare che dall’intervista emergano in modo incontrovertibile alcuni dati precisi. Renzi sostiene quel che da mesi vado ripetendo io: o l’Italia a Bruxelles non conta nulla perché non ha potere contrattuale (e allora finiamola col citare la UE a ogni piè sospinto e comunque valutiamo la gravità di questa cosa, perché non mi pare proprio che l’Italia meriti di essere tratta sempre come il fanalino di coda dell’Unione, vista la sua potenza economica e il suo ruolo di Stato fondatore), oppure prendiamo atto che la delegazione trattante guidata dal ministero dell’Economia Padoan non è all’altezza. O, peggio ancora, non vorrei si utilizzasse l’alibi della UE per non portare a casa quel che si potrebbe ottenere perché in realtà si hanno altri obiettivi. Il Ministro Padoan ha soltanto una strada da percorrere: andare a Bruxelles, piantare la canadese nella stanza delle trattative e non tornare fino a quando non avrà raggiunto il risultato”.

“Bruxelles dovrebbe essere il terreno più congeniale a un tecnico di levatura internazionale come il Ministro Padoan – prosegue il Governatore veneto –. Non dovrebbe essergli difficile pretendere, non chiedere, che i parametri occhiuti e severi che si utilizzano per le banche venete siano utilizzati per tutte le altre banche europee, le quali non mi pare siano esattamente tutte in salute: potremmo parlare dei derivati di autorevoli banche tedesche, ma anche delle difficoltà di certi istituti francesi, soltanto per rimanere sull’asse franco-tedesco. Dunque: o si va in Europa a trattare coi pugni e coi denti, o si sta a casa”.

“D’altronde – sottolinea il Presidente – non stiamo parlando di banchette fondate nottetempo. Parliamo di banche che hanno una storia, banche del territorio, parliamo di oltre 200 mila fra imprese e risparmiatori che hanno visto dilapidati gli accantonamenti di una vita. E anche se a Roma questo non piace, e magari Padoan si indispettisce a sentirselo ripetere, ribadisco a tutti che parliamo di un territorio e di una economia che presentano ogni anno un residuo fiscale attivo di 21 miliardi che partono da qui, dal Veneto, e rimangono a Roma. Alla luce di questo mi chiedo come sia stato possibile concedere in poche ore altri 600 milioni a quel pozzo senza fondo che è Alitalia e trovare invece difficoltà a identificare un miliardo per il salvataggio di banche incardinate nel sistema economico veneto?”. “E poi – conclude – ci si chiede perché i veneti vogliono l’autonomia...”.