Gomma Plastica: lunedì 15 gennaio sciopero e manifestazione nazionale a Milano

TREVISO Sciopero generale di otto ore lunedì 15 gennaio per gli addetti del comparto della gomma plastica. I lavoratori delle centinaia di piccole e medie aziende del settore presenti nelle province di Belluno e Treviso incroceranno le braccia lunedì assieme ai 140 addetti del comparto in Italia. A motivare la mobilitazione, la decisione della Federazione nazionale delle aziende del settore di procedere unilateralmente a trattenere dalle buste paga 19 dai 30 euro di aumento sui minimi retributivi previsti dal Contratto Nazionale al livello F. Per Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil si tratta di una “inaccettabile espropriazione”. Oltre alla giornata di sciopero, che prevede la manifestazione sotto la sede della Federazione confindustriale a Milano, la mobilitazione proseguirà nelle prossime settimane con altre otto ore di sciopero da concordarsi a livello territoriale, per un totale di sedici ore di astensione dal lavoro. I lavoratori saranno compatti nella difesa dei loro diritti di fronte allo scontro cercato e voluto da Confindustria.

“La questione non riguarda solo i 19 euro che la parte datoriale ha deciso di riprendersi- spiega Nicola Brancher, segretario generale della Femca Cisl Belluno Treviso -, ma il valore e il rispetto degli accordi presi quando è stato siglato il contratto nazionale di lavoro: avremmo dovuto verificare insieme come garantire gli adeguamenti all’inflazione, invece la Federazione della gomma plastica ha preso una decisione unilaterale. I lavoratori sono chiamati a prendere posizione a difesa dei loro diritti, è una partita importante perché riguarda tutti e non intendiamo cedere alle posizioni della Federazione perché le soluzioni ci sono e vanno applicate”. La manifestazione nazionale di lunedì 15 gennaio avrà inizio a partire dalle 10, in via San Vittore 36 a Milano (sede Federazione Gomma Plastica) e sarà presieduta dai Segretari generali delle tre sigle sindacali.