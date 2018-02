Kipoint spa apre il suo quartiere generale a Treviso

TREVISO Sarà Kipoint, lo speciale canale di vendita di SDA Express Courier del gruppo Posteitaliane dedicato ai liberi professionisti e alle piccole e medie imprese, il nuovissimo inquilino di Lefim|Gruppo Basso. Per la propria sede trevigiana, Kipoint ha infatti scelto di insediarsi nell’immobile ubicato in Via Feltrina, la strada regionale ad alto scorrimento che collega Treviso a Montebelluna.

Una scelta strategica, che mira a soddisfare le esigenze della clientela veneta, mercato piuttosto importante per Kipoint. “La decisione di aprire a Treviso è state presa perché, per il nostro core-business, è una piazza assai rilevante – spiega l’Area Manager Francesco Calconi – Con questa operazione andremo ad occupare una porzione di fabbricato fronte strada Feltrina, di circa 150 metri quadrati.Per quanto riguarda la location, abbiamo valutato diverse soluzioni posizionate lungo la Strada Feltrina, una delle principali vie di accesso alla città di Treviso e di collegamento con importanti distretti artigianali e industriali nel montebellunese. Abbiamo infine scelto di insediarci nell’immobile proposto da Lefim|Gruppo Basso perché, oltre ad essere in una posizione strategica che consente di raggiungere facilmente sia l’area Nord della Provincia di Treviso sia l’area Sud e l’autostrada A27 Venezia-Belluno, offre, tra i tanti plus, un ampio parcheggio per noi estremamente importante”.

“Professionalità, servizio e ampia offerta fanno di Kipoint un inquilino di pregio”: commenta Simone Dal Sie da Lefim|Gruppo Basso. -“Siamo perciò molto soddisfatti che la nostra struttura rispetti tutte le necessità organizzative e strutturali che una realtà come Kipoint esige, segno che come Lefim|Gruppo Basso offriamo alla clientela un nome solido, affidabile ed al passo con i tempi”.Ora all’interno dell’headquarter di Lefim |Gruppo Basso, restano ancora alcune unità disponibili per diverse tipologie di attività: spazi fronte strada muniti di ampie vetrine con parcheggi di pertinenza, ideali per attività commerciali, uffici al piano primo ideali per attività direzionali e, nel retro, unità atte all’insediamento di attività produttive.

“All’interno della nuova sede, che verrà inaugurata ufficialmente il 1 marzo – conclude Francesco Calconi - la clientela non solo potrà spedire documenti e merci in Italia e nel mondo avvalendosi dei più importanti corrieri espressi, ma troverà anche un’ampia offerta di servizi generali. Il centro servizi Kipoint di Treviso, infatti, metterà a disposizione di privati ed aziende, soluzioni professionali per l’imballaggio in grado di soddisfare ogni esigenza, servizi di affrancaposta per l’invio di corrispondenza postale, pagamento di bollettini, prodotti di direct marketing, ricariche telefoniche ed un ampio catalogo di articoli per l’ufficio.” L’appartenenza a Poste Italiane, inoltre, consente a Kipoint d’integrare l’offerta di Direct Marketing e Comunicazione Commerciale in modo considerevole.