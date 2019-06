«Indispensabile la figura di Colladon ora in Mom»

Per MoM S.p.A. e' un momento di transizione e per questo, ora più che mai, è indispensabile che il presidente Giacomo Colladon, che conosce molto bene le dinamiche del TPL Trevigiano per il suo trascorso di direttore per 40 anni in ACTT, allo stesso tempo chiamato più volte in CTM di Castelfranco Veneto per il riassetto dei bilanci e, ancora una volta, attore principale della creazione di Mobilità di Marca con la fusione nel 2013 delle quattro aziende di TPL della provincia di Treviso (La Marca, Actt, Atm, Ctm), con la sua esperienza e capacità gestisca il "post Direttore" Rossi Giampaolo. La delegazione aziendale è infatti impegnata in questo periodo, assieme ed in collaborazione con tutte le sigle sindacali presenti in MoM S.p.A, ad esaminare e trovare possibile rimedio alle scelte non condivise promosse da Rossi nel corso del suo burrascoso mandato durato un triennio e appena conclusosi.

In vista anche della gara a doppio oggetto di fine anno, ribadisce SGB, la scelta del Presidente Colladon di assumere la provvisoria direzione di MoM S.p.A., oltre la figura che già ricopre, è pienamente condivisa e apprezzata dal sindacato; in questo difficile momento di riassetto, dopo un periodo di difficoltà dirigenziale che ha scosso il trasporto pubblico Trevigiano è, nel modo più assoluto l'unica via d'uscita, come già chiesto più volte dal sindacato SGB Treviso alle proprietà di MoM S.p.A.

Il sindacato SGB Treviso