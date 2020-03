Mercato coperto di Treviso, si può fare la spesa di verdure da casa

Il mercato coperto degli agricoltori di Coldiretti Treviso propone la spesa a distanza. I consumatori, infatti, potranno fare la spesa direttamente da casa da cui potranno uscire solamente il tempo necessario a ritirare la spesa in piazza Giustinian nel capoluogo della Marca trevigiana. «I trevigiani potranno non rinunciare a prodotti freschi, genuini, a km zero rispettando tutte le indicazioni in vigore -spiega Coldiretti Treviso- anzi i consumatori potranno confrontarsi direttamente al telefono con i produttori in modo da personalizzare il proprio ordine per poterlo poi ritirare il giorno dopo in tutta sicurezza al mercato coperto di Piazza Giustinian».

Tra le scelte carni di manzo, pollo e suino, formaggi e latticini, frutta, verdura, trasformati e vini delle aziende che solitamente animano i mercati di campagna amica. Punto di ritiro della spesa Piazza Giustinian, in pieno centro storico, luogo facilmente raggiungibile anche in auto. Nella pagina Facebook di Campagna Amica Treviso e nel sito di Coldiretti Treviso tutti i numeri telefonici dei produttori.