Case in vendita, ladri si fingono interessati all'acquisto per poi svaligiarle

TREVISO Il termine “truffa” è un po’ pesante, ma è quello che sta succedendo nel mercato immobiliare. Avete mai sentito di case messe in vendita e che dopo qualche settimana/mese vengono svuotate dai ladri? Questo fenomeno si sta allargando sempre di più. E’ partito dalle grandi città e un pò alla volta si sta estendendo a macchia d’olio, visto il periodo di crisi che abbiamo nel nostro paese.

Come funziona? I malintenzionati si concentrano sulle case in vendita perché hanno la possibilità, in maniera lecita, di fare un sopralluogo e vedere se possono essere dei bersagli interessanti per i loro malaffari. Il proprietario riceve la telefonata da parte di una persona che si finge interessata all’immobile e viene a vedere la casa. Durante la visita tu che sei il proprietario, le fai notare quanto è bella la tua casa, e la persona si dimostrerà cosi interessata da chiederti di rivederla, e quindi di poter fissare una seconda visita.

Qui inizia il “lavoro di fino”. Perché a quel punto tu dirai gli orari in cui sei a casa (perché si suppone che come molte persone lavori ed hai i tuoi impegni), e che le visite sono possibili da tal ora a tal ora. In questo modo hai appena detto quando la casa è libera. Inoltre durante la visita farai vedere che la tua casa “ha anche un bel sistema d’allarme”, e magari che se compera la tua casa ha “anche già la cassaforte”. Insomma le fai capire che a casa tua qualcosa di interessante da “prelevare” c’è.

Qui scatta l’azione truffaldina, perché quando la persona ha visto la tua casa se ne è uscita con tutti i dati che le servono per mandare il proprio “compare” nei giorni che gli hai detto. Sanno già dove trovare la cassaforte, e che se c’è una cassaforte ci sarà anche qualcosa d’altro di prezioso da asportare. E sanno già anche se c’è l’allarme e come funziona, e se veramente funziona. E’ un problema sempre più pesante ed attuale, vissuto dalle persone che vogliono vendere casa da soli, e che non hanno alcun filtro.

Cosa succede infatti quando ricevi una telefonata da parte di un potenziale interessato? Gli spieghi un pò la casa, ti fissi una visita senza un minimo di pre qualificazione (anche se tu la facessi ti racconterebbero quello che vogliono), vengono a fare la visita e succede quello di cui abbiamo appena parlato. L’unico modo per evitare che ti accada questo è quello di intervistare e incontrare prima il potenziale cliente: la cosa più importante che devi fare è almeno farti dare un recapito telefonico con nome e cognome, in modo che tu possa verificarlo. Questo è fondamentale perché se inizi a fare un po’ di domande, da indagatore, le persone malintenzionate magicamente spariscono. Domande del tipo: come mai sta cercando casa? In che zona abita adesso? Ha già un finanziamento? Dove cerca? Domande abbastanza raffinate ma che ti permettono di scremare i malintenzionati/perditempo da quelli veramente intenzionati che magari hanno anche i soldi per comprare casa tua. Buona vendita!

Stefano Boscarato

Creatore del Sistema di Vendita Immobiliare® – Gli Specialisti del Vendere Case