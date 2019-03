Veneto Formazione protagonista di due giorni di incontri dedicati al web marketing

Un workshop sulla comunicazione 4.0 per scoprire SeoZoom – la piattaforma di SEO e web marketing più evoluta sul mercato italiano – e imparare a pianificare una promozione efficace del proprio business online. Sabato 6 e domenica 7 aprile, Elisa Contessotto e Stefano Salvadori, tra i maggiori esperti di analisi e progettazione strategica dei contenuti sul web sul panorama nazionale, saranno al Best Western Plus Net Tower Hotel di Padova per offrire conoscenze e know how a professionisti e aspiranti lavoratori del digitale. A organizzare gli incontri Veneto Formazione, scuola di alta formazione multidisciplinare accreditata dalla Regione Veneto, con sede a Treviso e Padova, che ha scelto la città del Santo per ospitare un doppio incontro volto alla diffusione di alcune delle competenze più richieste dal mercato della new economy, sempre più in espansione anche nel Nordest.

Il workshop, della durata di due giorni, sarà tenuto da due professionisti del digitale che si sono affermati nel panorama nazionale in anni di studio e pratica sul campo, per la prima volta insieme a fare formazione. Si partirà sabato 6 aprile con Elisa Contessotto, referente di SeoZoom, piattaforma per l’analisi e il monitoraggio del traffico proveniente dai motori di ricerca ideata e sviluppata dai napoletani Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori. Saranno dunque vagliati gli strumenti che SeoZoom offre ai propri utenti per la creazione di siti web in grado di competere sull’online. La giornata di domenica 7, vedrà invece Stefano Salvadori a portare la sua esperienza di oltre 15 anni lavoro nella comunicazione digitale. Già docente dell’Accademia della Pubblicità di Firenze, e relatore nei maggiori eventi del settore in Italia, Salvadori guiderà i partecipanti attraverso gli aspetti strategici di un progetto di comunicazione. L’obiettivo? Imparare a creare piani di Web Marketing performanti per il proprio business e quello dei clienti.