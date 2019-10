"Ciao veneto! your travel experience": convegno a Valdobbiadene

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Con il convegno “Ciao Veneto! Your Travel Experience”, che avrà luogo il 30 ottobre 2019 dalle ore 9.30 presso l’Auditorium Palazzo Celestino Piva in via Piva 53, a Valdobbiadene, Treviso, si presenterà l’obiettivo dell’iniziativa, volta ad accrescere e consolidare la capacità degli operatori del turismo di fare rete, creando nuove sinergie tra pubblico e privato. Dopo l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali di Federico Caner, Assessore alla programmazione, fondi UE, turismo, commercio estero Regione Veneto, seguirà la presentazione A.S.S.I.: Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un'offerta turistica regionale integrata a cura di Santo Romano, Direttore Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria Regione Veneto, e un intervento sulle Politiche regionali per lo sviluppo del settore turismo in Veneto a cura di Mauro Giovanni Viti, direttore Direzione Turismo della Regione Veneto.

Saranno presentati gli undici progetti di “CiaoVeneto” e seguirà la Tavola Rotonda “Ciao Veneto! Opportunità e soluzioni per un turismo esperienziale”, con gli interventi di: Pierpaolo Romio, AD Girolibero - Azienda di Vicenza che con il fatturato di 15 ML di € all’anno si posiziona come prima azienda italiana di turismo slow; Dott. Federico Girotto, A.D di Masi Agricola, azienda impegnata con il progetto Wine experience a creare un modello di turismo esperienziale; Antonio Piccolo, Presidente Consorzio Promozione Turistica Padova; Giuliano Vantaggi, Direttore DMO Dolomiti; Fabio Ballotta titolare dell'Antica Trattoria Ballotta, il ristorante più antico dei Colli Euganei nato nel 1605. Tradizione, storia e buona cucina; Martha Friel, referente scientifico del progetto Note in Viaggio CUOA Business School, Docente di management del turismo Università IULM. Elena Donazzan, Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità Regione Veneto, riporterà le conclusioni del convegno, moderato dal giornalista e scrittore, Corrado Ruggeri. Al termine del convegno ci sarà un’occasione di convivio con un light lunch. La partecipazione è gratuita, ma subordinata all’iscrizione attraverso eventbrite al link: https://ciaoveneto.eventbrite.it. Il convegno è l’evento finale del progetto all’interno della DGR 1220 del 01/08/2017. Maggiori informazioni su “CiaoVeneto” “CiaoVeneto” nasce dall’iniziativa regionale A.S.S.I. (Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un’offerta turistica regionale Integrata - DGR 1220/17), finanziata con il Fondo Sociale Europeo, volta a sostenere progetti finalizzati a potenziare le competenze e le professionalità degli operatori del “sistema turismo”. “CiaoVeneto” mira, inoltre, a capitalizzare l’ampia gamma di prodotti e servizi turistici oggi esistenti per progettare un’offerta diversificata, diffusa, innovativa e accessibile, in grado di destagionalizzare i flussi, formando gli operatori già presenti nel territorio e aggiornandone le competenze in base ai nuovi fabbisogni degli attori di questo segmento di mercato.