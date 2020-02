Un confronto all'americana tra i candidati alla presidenza del consorzio Docg

«Un confronto all’americana, leale e trasparente, dove a contare siano le competenze, i progetti e la meritocrazia». Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso immagina così un dibattito rivolto ai soci per schiarirsi le idee su chi votare alla presidenza del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Docg. La poposta verrà avanzata alle varie liste ed ai vari candidati che hanno in animo di guidare nei prossimi anni un Consorzio di tutela che non ha solo la responsabilità di valorizzare e tutelare un prodotto dell’eccellenza made in Italy: «Si tratta di sviluppare idee per chi vive e per chi arriva in un territorio riconosciuto patrimonio dell’Umanità -aggiunge Polegato- sarebbe davvero bello e interessante ascoltare i vari candidati alla presidenza per scoprirne gli ideali, i progetti e le inizaitive che vorrebbero sviluppare nei prossimi anni. Potrebbe davvero essere un’opportunità per tutti gli associati del Consorzio. Spero davveroc he si possa realizzare questo confronto che darebbe a tutti uns egnale di grande trasparenza che deve far rima anche con competenza di chi guiderà un organismo per tutti noi così importante».