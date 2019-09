Data center della Regione, manutenzione a cura di Dba progetti

Per continuare il percorso di attuazione dell’Agenda Digitale del Veneto 2020 verso i cittadini, le imprese e gli enti del territorio, la Regione del Veneto ha avviato, coerentemente con quanto previsto dall’Accordo con l’Agenzia per l’Italia Digitale, un percorso di rinnovamento e potenziamento del proprio Data Center sito presso il Parco Scientifico Tecnologico Vega di Venezia. Il vicepresidente Gianluca Forcolin si è recato lunedì scorso presso la sede di DBA Progetti, società di Architettura e Ingegneria dell’omonimo Gruppo, che è risultata vincitrice della gara, indetta dalla Regione Veneto, per la fornitura di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti, delle strutture e dei dispositivi della sicurezza per la manutenzione straordinaria del Data Center dell’Ente.

«Il Data Center regionale è una infrastruttura strategica e sensibile per l’evoluzione dei servizi digitali che l’Amministrazione Regionale eroga sia agli uffici regionali sia per gli Enti locali, alle imprese e ai cittadini veneti -dichiara il vicepresidente Forcolin- Oggi durante la visita a DBA Progetti ho avuto l’occasione di visionare il progetto del nuovo Data Center Regionale che rispecchia quanto abbiamo chiesto in termini di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, di sicurezza e di efficienza».

«La progettazione sarà realizzata con procedure di Building Information Modeling (B.I.M.) come richiesto dal capitolato -ha detto l’arch. Stefano De Bettin, amministratore delegato di DBA Progetti- e sarà quindi implementata con tecnologie digitali per la creazione tridimensionale del modello con tutti i dati per l’esecuzione e per la gestione del ciclo di vita della struttura stessa, rendendo intelligente e meno costosa la programmazione degli interventi futuri. Il Data Center, elemento strategico in un mondo digitale, raccoglie e custodisce il patrimonio informatico di Enti ed Istituzioni venete, diventa quindi prioritaria la sua massima sicurezza ed efficienza dotando così l’infrastruttura di una tecnologia predittiva nel campo della manutenzione».