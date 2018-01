Fibra ottica, la Dba group di Villorba sbarca in Azerbaijan

VILLORBA Il gruppo Dba Group, di Villorba, specializzato nella progettazione e gestione di grandi infrastrutture e reti di telecomunicazione, ha siglato un'intesa con il ministero delle Telecomunicazioni dell'Azerbaijan per effettuare un'attività di verifica e controllo sulle nuove linee in fibra ottica del paese. Dba, spiega una nota dell'azienda, eseguirà un'analisi dei processi di progettazione e di costruzione della rete sulla base delle competenze già acquisite nei servizi forniti in Italia a importanti operatori del settore quali Vodafone, Metroweb, Enel e Italtel.

Il ministero controlla la proprietà di BakTelecom (la società incaricata della realizzazione della rete) e pertanto questo primo accordo, ribadiscono dall'azienda, è strategicamente rilevante in quanto, in prospettiva, potrà consentire a DBA Group di candidarsi all’esecuzione delle successive fasi di progettazione e gestione della rete locale di fibra. Non solo, la nuova commessa conferma il ruolo di protagonista ricoperto dal gruppo trevigiano nella regione del Caucaso.

"Adesso è confermato, a metà gennaio una squadra di nostri tecnici sarà in Azerbaijan per una prima attività di audit della locale rete di fibra ottica”, ha detto Francesco De Bettin, fondatore e presidente di Dba Group -. Questo accordo ha per noi una forte valenza strategica e non escludo che a breve riusciremo anche ad offrire il nostro software per la gestione delle infrastrutture di rete 'Eagle' a dimostrazione del forte cross-selling esistente tra le nostre tre unità di business". Dba Group, partecipata dal Fondo italiano d'investimento e da pochi giorni quotata sul segmento Aim di Borsa Italiana, oggi opera con 420 dipendenti su 12 sedi italiane ed una decina all'estero, ed ha chiuso il 2016 con un fatturato per 42 milioni.