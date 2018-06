Claudio Guccione nominato presidente di Dba Progetti

VILLOBA Claudio Guccione è stato nominato Presidente di DBA Progetti S.p.A., la società del Gruppo DBA attiva da oltre 20 anni nello sviluppo di servizi di Architettura, Ingegneria e Project Management per la concezione, la realizzazione e la gestione di opere ed infrastrutture in Italia e all’estero. La nomina di Guccione rientra nel processo di crescente managerializzazione dell’azienda, come dichiarato agli investitori in fase di collocamento sul mercato AIM di Borsa Italiana nel dicembre 2017.

Noto avvocato amministrativista, Guccione è esperto di appalti pubblici, di concessioni di lavori e di servizi pubblici (autostrade, ospedali, trasporti, energia, acqua, gas), di project financing (ha prestato assistenza in alcuni tra i principali progetti italiani: Autostrada Bre.Be.Mi., Sistema Integrato Ospedali Toscani – SIOR), fondatore dello studio P&I (Public Utilities & Infrastrutture) Studio Legale Guccione e Associati di Roma, già partner di rinomati studi legali, nazionali ed internazionali.

“La scelta è in linea con il Piano industriale del Gruppo e grazie all’esperienza dell’Avv. Guccione, esperto di partenariato pubblico-privato nei servizi, la società può mettere in cantiere ed offrire quei nuovi modelli di business che sono legati alla gestione evoluta degli asset e delle infrastrutture e che si collocano nella nuova frontiera della digitalizzazione dei processi”, ha detto Stefano De Bettin, AD di DBA Progetti S.p.A. “Sono particolarmente lieto di questa nuova sfida a supporto di DBA Progetti, primaria società di ingegneria nazionale con forte vocazione sui mercati esteri, per la quale metterò a disposizione tutta la mia expertise, negli ultimi anni cospicuamente dilatatasi dalle operazioni di PPP relative alle infrastrutture a quelle sui servizi: dal facility management ai servizi informatici, dalla illuminazione pubblica all’efficientamento energetico”, ha detto Claudio Guccione.