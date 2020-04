Confraternita di Valdobbiadene: ecco la bottiglia di vino del 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Rappresenta il meglio della produzione. Delinea un territorio. Esprime un’identità, intrecciando saperi e sapori. La Bottiglia della Confraternita, secondo una tradizione consolidata e una prestigiosa consuetudine di inizio primavera, coagula intorno a sé l’interesse del mondo enoico, essendo veicolo e summa della qualità di un prodotto di eccellenza: il Valdobbiadene DOCG. In seguito a una degustazione alla cieca i Confratelli enologi hanno individuato la bottiglia che meglio sintetizza e racconta l’annata vendemmiale 2019. La Bottiglia della Selezione 2020 è quella del Confratello Massimo Geronazzo. Ogn’una delle cinquemila etichette, rigorosamente numerate, sarà contrassegnata dal logo della Confraternita di Valdobbiadene, che si rende così ambasciatrice nel mondo dei valori e della cultura di un territorio che, a ragione e con orgoglio, può vestire il blasone dell’UNESCO. La Confraternita di Valdobbiadene, consapevole del tragico momento e delle ricadute che certamente l’emergenza sanitaria avrà sul comparto vitivinicolo, non ha voluto rinunciare alla Selezione. La Bottiglia, oggi più di sempre, diventa veicolo per il consumatore e punto di riferimento per la conoscenza del Valdobbiadene DOCG. *Della distribuzione della Bottiglia della Selezione si farà carico l’azienda Santa Eurosia di San Pietro di Barbozza di Valdobbiadene. Prosegue la raccolta di fondi, avviata dalla Confraternita e dalla sua Fondazione, a favore delle strutture sanitarie del Veneto, in prima linea nella lotta al coronavirus. I versamenti vanno effettuati nel conto corrente appositamente aperto presso la filiale di Valdobbiadene di Volksbank e intestati a: Confraternita di Valdobbiadene IBAN IT37 V058 5662 1501 0057 1442 606 Causale: Sostegno Emergenza Coronavirus