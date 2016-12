La trevigiana Virosac ottiene l'importante certificazione ambientale 14001

PEDEROBBA Dopo la "OHSAS 18001:2015" dedicata alla sicurezza e la "UNI EN ISO 9001:2015" sulla qualità, è arrivata anche la "UNI EN ISO 14001:2015" dedicata alla tutela dell’ambiente. Il processo di graduale e progressivo avvicinamento alla gestione dell’azienda in un’ottica di economia circolare continua in Virosac che pone nel rispetto e nella tutela dell’ambiente e del territorio uno del principali obiettivi strategici nel lungo periodo.

Per fare un esempio: in azienda si raccolgono e riutilizzano tutti gli scarti di lavorazione, sia del materiale biodegradabile che della plastica. Tale materiale rappresenta il 5% della produzione, ma grazie alle costanti migliorie e innovazioni, proposte anche dagli stessi dipendenti, questa percentuale si riduce di anno in anno.