Virosac live partner della Maratona di Milano

Anche quest'anno Virosac sarà il Live Partner​ della Milano Marathon, l'evento running​ dell'anno arrivato alla 17ma edizione.​ L'azienda trevigiana leader nella produzione di​ sacchi per la casa, dalla conservazione ai rifiuti,​ fornirà cestini e sacchi per la raccolta dei rifiuti​ lungo tutto il percorso dell'evento nel cuore di​ Milano (con partenza e arrivo nel centralissimo​ Corso Venezia). Non è dunque un caso il claim​ coniato da Virosac per l'evento: - "Correre ci​ piace un sacco" - una frase che nella sua​ semplicità nasconde la condizione essenziale per​ poter vivere bene oggi: il rispetto per l'ambiente. Virosac corre la sua personale maratona sulla strada della sostenibilità da oltre 40​ anni producendo interamente in Italia e affermandosi come leader a livello​ nazionale per quanto riguarda il segmento Bio.​

Alla Milano Marathon le 17.000 confezioni per i pacchi gara dei partecipanti​ saranno sacchetti rigorosamente biologici ed ecocompatibili: l'ultima novità​ prodotto Virosac, il sacchetto con il pratico sistema di chiusura con le maniglie​ ProXsac Bio, biodegradabile e realizzato in Mater-Bi materiale compostabile.​ In un periodo in cui si parla sempre più spesso di sostenibilità, Virosac dà in questo​ modo il proprio contributo concreto incarnando nell'atto della corsa tutto il suo​ impegno e la sua anima green. www.virosac.it