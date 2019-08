Lavoro, Donazzan: «I giovani devono tornare all’ambito della moda»

«Dobbiamo semplicemente dire ai giovani veneti che cercano un lavoro o che devono scegliere una scuola per la vita di guardare con attenzione all’ambito della moda. Nei primi giorni di settembre convocherò i dirigenti scolastici degli istituti afferenti all’ambito della moda per programmare le prossime iniziative in ambito formativo». Con queste parole l’assessore al lavoro della Regione del Veneto Elena Donazzan ha annunciato un aggiornamento del tavolo della moda, che si è riunito l’ultima volta il 23 luglio scorso.

L’annuncio è stato fatto a margine della visita compiuta giovedì dall’assessore Donazzan alla Maglieria GZ S.R.L. di Vittorio Veneto. Una realtà di 14 dipendenti diretti, un portafoglio clienti internazionale ed un prodotto artigianale di elevata qualità, frutto della collaborazione attiva e reciproca con una filiera articolata e composta da 24 aziende, che assicura occupazione ad un numero molto elevato di lavoratori.

«Il settore della moda -ha aggiunto l’assessore - rappresenta per l’economia del Veneto un segmento di alta qualità ed alto valore, ricercato a livello internazionale soprattutto dal mondo del lusso. Realtà produttive apparentemente piccole intercettano commesse che permettono ad una filiera molto articolata di generare valore. È il caso della Maglieria GZ, della famiglia Zanchetta, un’azienda con un organico di dipendenti diretti che può apparire contenuto ma che genera un indotto di produzione, in una filiera molto corta e controllabile, che assicura lavoro e occupazione ad oltre 200 persone».