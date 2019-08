Obiettivo 2019: espansione, l'evento di web marketing per imprenditore replica in Veneto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Una location ed una tappa d’eccezione per l’evento sul web marketing che ha fatto il giro d’Italia dall’inizio del 2019 coinvolgendo centinaia e centinaia di imprenditori a rivoluzionare il proprio business. Il prossimo 30 agosto infatti si terrà, sull’esclusiva Isola di Albarella, l’evento intitolato Obiettivo 2019: Espansione, dalle 14:00 alle 18:00. Sarà possibile accedervi in via del tutto gratuita previa prenotazione attraverso l’apposita pagina di iscrizione: https://corsi.prima-posizione.it/pp/evento-obiettivo-espansione-albarella-cst/ Un momento di approfondimento e formazione del tutto gratuita fornita ad imprenditori che desiderano portare il proprio business in vetta rispetto a quello dei propri competitors. Questa volta la location sarà davvero incantevole, l’isola privata di Albarella infatti con la sua straordinaria bellezza ospiterà una giornata all’insegna dell’informazione e del cambiamento per conseguire risultati d’eccellenza e crescita aziendale. Nel corso dell’evento interverranno relatori esperti, professionisti del web marketing che parleranno di tecniche e strategie d’innovazione da attivare immediatamente per espandere il proprio business. Nel corso della giornata ci sarà anche un ospite d’eccezione, Andrea d’Agostini, astro nascente nel panorama del marketing internazionale, business and marketing strategist, che in via del tutto speciale interverrà in video conferenza. Sin da giovanissimo ha mostrato il suo geniale talento riuscendo a lavorare per alcuni dei più famosi brand internazionali, per i quali ha creato strategie e campagne di grande successo. Dal 2014 è vice presidente di una piccola società energetica con un fatturato di 23 milioni di dollari.

La sua missione è quella di ispirare un nuovo rinascimento per mezzo della rinascita degli imprenditori e delle attività. Tra gli altri relatori dell’evento interverrà Michele De Capitani, co-founder di Prima Posizione, figura di spicco nel panorama degli specialisti web italiani, che parlerà di “Come trovare costantemente nuovi clienti grazie a Google”. Non sono ancora stati svelati i nomi degli altri relatori, ma il pomeriggio si prospetta davvero ricco di sorprese! L’evento sta conoscendo un notevole successo ad ogni tappa, con la partecipazione attiva di centinaia e centinaia di imprenditori desiderosi di crescere mettendo in pratica insegnamenti e conoscenze divulgate nel corso della giornata di formazione. La partecipazione è gratuita ma riservata ad un numero limitato di persone. Per accedere all’evento sull’Isola privata di Albarella sarà necessario esibire lo speciale pass che verrà consegnato con l’iscrizione. Sono disponibili accrediti stampa per l’accesso di Giornalisti ed addetti ai lavori, per prenotazione rivolgersi all’ufficio stampa. Con preghiera di partecipazione e diffusione.