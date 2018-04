Welfare Index PMI 2018: le pmi venete campionesse di welfare aziendale

MONTEBELLUNA Le Pmi venete campionesse di welfare aziendale: diverse le pmi venete premiate nelle scorse ore a Roma alla presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2018, terza edizione del Rapporto Nazionale sulla diffusione del welfare nelle PMI italiane promosso da Generali Italia insieme alle principali confederazioni. Le aziende venete premiate nelle diverse categorie:

- B+B International. - Montebelluna - 2° classificato nel settore dell’Industria: Molta attenzione viene data alla maternità con il progetto “Fiocchi in B+B”, programma pilota di conciliazione vita e lavoro per le mamme in dolce attesa in cui si prevede, ad esempio, la gestione della burocrazia necessaria per attivare la maternità, delle pratiche per i vari bonus concessi dalla legge (maternità, asilo nido) e dei rimborsi sanitari previsti dal fondo di categoria:

- Colorificio San Marco – Marcon (VE) - 3° classificato nel settore dell’Industria: Ha istituito un modello innovativo di welfare con un’offerta mirata a soddisfare le esigenze di un organico composto da tanti giovani, sia single che con famiglia. Una piattaforma software sviluppata ad hoc e che funziona in maniera molto simile ad un home banking in grado di rilevare gusti e preferenze dei singoli dipendenti per trasformarli in beni e servizi reali.

- Nep – Pianiga (VE) – 2° classificato nel settore Commercio e Servizi: Dal “box nascita”, un kit di benvenuto con tutti i prodotti che possono servire al bebè nel primo periodo, al sostegno alla formazione dei familiari dei dipendenti Sono queste le principali iniziative dell’azienda di pulizie alberghiera.

- Save - Tessera (VE) – 3° Classificato nel settore Commercio e Servizi: La gestione del programma welfare di Save è affidata ad una piattaforma web grazie alla quale i dipendenti possono convertire il proprio premio di risultato in servizi che riguardano tutte le aree previste per legge e quelle afferenti alla cura ed istruzione dei figli, alle iniziative dedicate alla famiglia ed infine alle attività per la cultura, lo sport ed il tempo libero.

- Performance in Lighting, gruppo internazionale di Colognola ai Colli in provincia di Verona che si occupa di apparecchiature per l’illuminazione, si è aggiudicata la Menzione speciale nella categoria Conciliazione vita e lavoro per il settore Industria per aver aperto nel 20102 l’ asilo aziendale con annessa fattoria didattica a cui sono iscritti i figli dei dipendenti tra i 7 e i 36 mesi.