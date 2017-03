Formarsi & lavorare: una work experience per inserirsi nel settore della calzatura sportiva

MONTEBELLUNA Una nuova opportunità di formazione e tirocinio gratuita per le persone disoccupate con più di 30 anni: Certottica propone infatti una work-experience, ovvero un percorso che prevede 200 ore di formazione e 400 ore di tirocinio nelle imprese diventare “Tecnico Modellista Cad di calzature sportive per il settore sportsystem”. La figura opera all’interno delle imprese del settore calzatura traducendo in prodotto le idee del designer utilizzando sistemi CAD. La sua attività principale è lo sviluppo dei modelli e delle componenti della calzatura. Deve anche avere buona conoscenza del processo di produzione, delle tecniche per lo sviluppo della forma della scarpa e di tutti i componenti che compongono il fondo come i sottopiedi, suole e tacchi. Deve conoscere i diversi materiali usati in produzione e comprendere come le loro proprietà influiscono sulla resa tecnica e stilistica della calzatura sin dalla fase di progettazione.

Il percorso è stato concordato con alcune imprese del settore sportsystem della provincia di Treviso e Vicenza che sono già disponibili ad accogliere i partecipanti nella fase di stage e risponde ai fabbisogni professionali delle imprese stesse che operano in un settore dove l’innovazione di prodotto è un aspetto fondamentale per la competitività: sviluppare nuovi prodotti in tempi rapidi, ottimizzare la fase di prototipazione, individuare difetti e migliorie da apportare ai modelli sono delle attività strategiche e le imprese cercano figure professionali preparate per svolgere queste attività. Il progetto si inserisce nella programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo per il finanziamento di percorsi professionalizzanti dedicati a persone inoccupate e disoccupate – di èta superiore ai 30 anni - al fine di sostenere il loro inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

La work- experience è gratuita e prevede un’indennità di frequenza per i partecipanti per la fase di tirocinio, si rivolge a 6 persone e per la partecipazione è richiesto il possesso di una qualifica o del diploma di scuola superiore, oltre ad una buona conoscenza dell’uso del pc e una conoscenza di base della lingua inglese. La fase d’aula si terrà in una sede nel territorio di Montebelluna per favorire la partecipazione al corso di persone dell’area geografica di appartenenza delle imprese partner (province di Treviso e Vicenza). La richiesta di ammissione alla selezione può essere inviata a formazione@certottica.it entro il 25 marzo. Le selezioni si tengono il 28 e 29 marzo (sede e orario saranno comunicati agli interessati). L’inizio del corso è previsto per il 31 marzo 2017. Le informazioni possono essere richieste via mail a formazione@certottica.it e telefonicamente allo 0437-573157.