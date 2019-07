Zaia dona la bandiera olimpica a Tecnica Group per il cinquantesimo dei Moon Boot

“Lo sbarco sulla Luna ha avuto risvolti epocali in ogni ambito umano, anche quello delle calzature da neve. L’allunaggio, infatti, ha ispirato la genialità, l’inventiva e le capacità di un imprenditore veneto che cinquant’anni fa, lo stesso anno della conquista del nostro satellite, ha creato i Moon Boot e rivoluzionato la concezione della calzatura da montagna all’insegna di una modernità che sbalordisce ancora oggi. C’è chi sostiene che solo i pessimisti non fanno fortuna e in un momento come questo, in cui il pessimismo è cosmico, Giancarlo Zanatta è un modello”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha salutato, venerdì nello stabilimento di Giavera del Montello, Giancarlo Zanatta fondatore della Tecnica Group, azienda leader nel settore della calzatura sportiva e da montagna, conosciuta in tutto il mondo per il “doposci” ispirato all’abbigliamento spaziale. All’incontro – per l’inaugurazione delle sculture dell’artista Ettore Greco, dedicate al cinquantenario della speciale calzatura – le autorità e i numerosi ospiti sono stati ricevuti dall’Amministratore Delegato Antonio Dus.

“Sono qui a portare il mio orgoglio e quello di tutta la Regione per questa realtà industriale straordinaria – ha proseguito il Governatore – un impero dello sportsystem diffuso in tutto il pianeta. Chi vuole capire il Veneto ed i veneti, chi vuole trovare le radici del successo nel mondo del modello economico e culturale di questa terra, è sufficiente legga la storia di questa azienda. Vai in tutto il mondo e se fai il nome di Tecnica ti si apre il cuore, tutti lo conoscono; è un vero biglietto da visita del Veneto”.

All’evento, a cui era presente anche lo storico campione Gustav Thoeni, insieme alla bandiera della Regione, l Governatore ha consegnato in omaggio alla famiglia Zanatta (che quest’anno festeggia anche gli ottant’anni di fondazione dell’azienda) la bandiera olimpica dei giochi invernali del 20126. “Gli sport della neve qui sono di casa – ha aggiunto – e sono fiero di aver portato nel Veneto le Olimpiadi. Un’occasione che vede disputare 49 medaglie nella nostra regione e 46 in Lombardia. Saranno investiti 50 milioni nel nuovo impianto per il bob; una struttura internazionale che richiamerà sportivi da tutto il mondo anche dopo i giochi e aprirà questo sport anche a chi, non agonista, vuole avvicinarsi. Non so bene quali calzature servono per il bob ma sicuramente Zanatta si inventerà qualcosa”.