1 maggio: passeggiata nella storia di Conegliano

In occasione della tradizionale Giornata Medievale del 1 maggio quest’anno una bella novità



Una passeggiata insolita tra le bellezze storiche di Conegliano.

Una guida turistica vi farà scoprire l’affascinante Conegliano della Storia

Un pranzo a tema medievale presso il Ristorante al Castello



Programma della Passeggiata nella Storia

Ore 10: Ritrovo in Piazza Cima e inizio della passeggiata con la guida turistica

Ore 13: Pranzo Medievale al Ristorante al Castello

Ore 15: Visita guidata al Museo Civico del Castello di Conegliano



Quando: Martedì 1 maggio 2018 ore 10.00

Dove: Ritrovo in Piazza Cima





Posti limitati Prenotati Subito!



Prenotazioni presso

Ristorante Al Castello

info@ristorantealcastello.it

043822379





In collaborazione con

Ristorante Al Castello di Conegliano

Schola Tamburi Storici di Conegliano

Comitato Antica Fiera Santa Lucia di Piave