Performance artistica "12x2 Actions" di Ruchi Anadkat

Nella performance 2×12 ACTIONS, l’artista Ruchi Anadkat disegna una prigione simbolica con del gesso, e all’interno della stessa si muove, dando forma ad espressioni e movimenti che trasmettono la cultura del suo territorio d’origine. Nel suggestivo atto a corpo libero, l’artista cerca la convivenza (o forse la liberazione) da uno spazio esiguo, trattenuta da una catena metaforica, fatta dei suoi stessi capelli -elemento di femminilità, che assume talvolta i connotati di un capestro-, e suggerendo una re-interpretazione del fenomeno storico (stratificato e di lunga data) che ha visto la creazione di immaginari orientali “a servizio” dell’ Europeo, in particolare in riguardo alla figura femminile orientale.



Ruchi Anadkat (India, 1983, vive e opera in Francia), è un’artista visuale, performer e danzatrice contemporanea che ha fuso nella sua poetica elementi di estetica, di politica, di iconografia del suo territorio d’origine, esplorando attraverso il movimento del corpo il fenomeno storico del colonialismo e del “travaso culturale”. Ha partecipato a residenze, mostre e spettacoli in Francia, India e Italia. È stata invitata da università e scuole d’arte Indiana a intervenire in numerose conferenze. Molto attiva nello sviluppo dell’audience per l’arte contemporanea, progetta workshop di performance (nell’ambito di “PerformedGeometry”) rivolti ad una vasta gamma di persone.

