Il Gruppo Folkloristico Trevigiano ospiterà il prossimo 20 maggio, nella splendida cornice della città di Treviso, il 14° raduno di Venetnia. L’associazione è nata nel 2008 ed è finalizzata alla promozione culturale e sociale, con obiettivi di valorizzazione, diffusione e ricerca relativi alla danza, alla musica, al canto, agli usi e costumi, alle tradizioni, tutti in ambito popolare veneto.

Questo raduno itinerante ha lo scopo di favorire la socializzazione tra i vari gruppi folkloristici in una giornata di festa comunitaria. Quest’anno sarà Treviso ad accogliere i 15 gruppi aderenti all’associazione. Parteciperà alla festa anche la delegazione di alcuni gruppi folkloristici brasiliani con radici venete, per arricchire, con la loro esperienza, i principi e i valori sociali e culturali di cui, tutti i gruppi folkloristici si fanno portatori e promotori.

Nella mattinata di domenica è prevista una sfilata musicale che dal Duomo terminerà in Piazza dei Signori, dove i vari gruppi si alterneranno in brevi esibizioni, con un momento commerativo in ricordo della fine della Grande Guerra. I gruppi si sposteranno poi nella Chiesa di San Francesco per celebrare la Santa Messa. In caso di maltempo la sfilata prevista per la mattina verrà annullata.