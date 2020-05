2 giugno al Parco degli Alberi Parlanti: ecco orari e programma attività

RIPARTIAMO INSIEME!

Il Parco degli Alberi Parlanti apre da sabato 30 maggio;

dal 2 giugno tornano le animazioni con i percorsi dedicati a

“Le macchine di Leo da Vinci” e “Draghi, Dinosauri e animali estinti”





RIPARTIAMO INSIEME! Con queste parole riprende l’attività de Gli Alcuni al Parco di Villa Margherita. Dopo le lunghe settimane di quarantena e la parziale riapertura al pubblico, ora tocca anche al Parco degli Alberi Parlanti, il primo parco di edutainment per bambini e famiglie di Treviso.

La direzione dei fratelli Manfio ha scelto un’apertura graduale delle varie attività, così nel weekend, sabato 30 e domenica 31 maggio, riaprirà la Cedraia con l’infopoint e il bar, mentre le attività organizzate per le famiglie, con due avventure all’aperto proposte tra gli alberi del parco, riprenderanno da martedì 2 giugno.



Dopo la sospensione di tutte le attività a causa dell'emergenza coronavirus, Gli Alcuni sono pronti a ripartire con qualche nuova regola, perché la visita al Parco degli Alberi Parlanti rimanga un'esperienza sicura e avvincente per tutta la famiglia.



ORARIO DI INIZIO DEI PERCORSI ALL’APERTO (prenotazione obbligatoria – ingressi contingentati):

Le macchine di Leo da Vinci: ore 10.45 e 15.00

Draghi, dinosauri e animali estinti: ore 12.00 e 16.30



ORARIO CAFFETTERIA E INFOPOINT

Sabato: 10.00-13.00 e 14.30-18.30

Domenica e giorni festivi: 10.00-18.30

Lunedì-venerdì: 09.30-12.30 e 14.30-18.00



Ingresso promozionale a 5 euro per bambini e adulti per ogni percorso | la prenotazione allo 0422694046 è obbligatoria. Tutte le informazioni su www.parcodeglialberiparlanti.it





Coronavirus, alcune regole per divertirsi in sicurezza al Parco



Cedraia e Bar

L’ingresso è contingentato, al massimo 2 nuclei familiari alla volta

L’uso della mascherina è obbligatorio

Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro

Usare i guanti o igienizzare le mani prima di toccare i prodotti in vendita



Attività di animazione

La prenotazione è obbligatoria

Le attività avverranno in piccoli gruppi, con personale qualificato e formato.

Gli ingressi ai percorsi sono contingentati, è garantito il rapporto educativo prescritto nelle linee guida ministeriali

L’uso dei dispositivi di protezione individuali (mascherina, guanti o igienizzante mani) è obbligatorio

I bambini devono essere accompagnati nelle attività da almeno un adulto

Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro



Inoltre ricordiamo le disposizioni sempre valide per il contrasto al coronavirus: il divieto di assembramenti, l'obbligo del mantenimento delle distanze interpersonali di 1 metro, l’uso dei dispositivi di protezione personale dove previsti.