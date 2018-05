2 giugno al Parco degli Alberi Parlanti

Il 2 e 3 Giugno il Parco degli Alberi Parlanti, nel weekend della Festa della Repubblica, è pronto a ospitare ragazzi e famiglie con le sue avventure tra gli splendidi alberi secolari del parco di Villa Margherita, in viale Felissent a Treviso.



Orari percorsi di Animazione per sabato 2 e domenica 3 giugno:



🔴 Le macchine di Leo da Vinci ingressi ore 10.45, 15.30, 17

🔴 Draghi, Dinosauri e Animali estinti ingressi ore 12, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45

🔴 Dal precinema al Cartoon ingressi ore 14.00

🔴 Alla scoperta dei 4 elementi ingressi ore 16.45



🌧️ I percorsi "Dal precinema al Cartoon" e "Alla scoperta dei 4 elementi" sono garantito anche in caso di maltempo.



Sarà aperta dalle 10 alle 19.00 l’antica Cedraia, cuore del Parco degli Alberi Parlanti, dove i visitatori potranno ricevere informazioni, conoscere le attività e usufruire dei servizi di biglietteria, bar e bookshop.



Scopri maggiori informazioni su le attività di animazione per le famiglie, clicca sul link http://www.alcuni.it/index.php?famiglie-orari-e-prezzi



Per informazioni su orari, costi e prenotazioni tel. 0422.694046 | info.parco@alcuni.it | www.parcodeglialberiparlanti.it. | La Prenotazione è OBBLIGATORIA per ogni attività