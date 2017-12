Mostra "Ritratti: Tiziano, Tintoretto e artisti veneti del XXI secolo" in Villa Giovannina

La mostra esplora uno dei generi più diffusi nella storia dell’arte, il ritratto, attraverso le opere di alcuni maestri del Rinascimento Veneto, come Tiziano, Tintoretto, Paris Bordon, Jacopo Bassano e Cesare Vecellio e di artisti del XXI secolo. Gli artisti contemporanei appartengono agli archivi della Fondazione Bevilacqua La Masa, prestigiosa istituzione che dal '900 seleziona e promuove l'arte contemporanea emergente. Ospite della mostra è l'artista Walter Davanzo. Sperimentazione e classicità per offrire al visitatore l’immagine di due scuole vicine geograficamente ma separate da cinque secoli.



A cura di Daniel Buso e Walter Zuccolotto.



Artisti in mostra

Tiziano Vecellio, Jacopo Tintoretto, Paris Bordon, Cesare Vecellio, Jacopo Bassano, Walter Davanzo, Stefano Bullo, Mattia Balsamini, Riccardo Costantini, Alessandro Bedin, Fabio Ranzolin, Giulio Boato, Andreas Senoner, Elisabetta Di Sopra, Marzia Avallone, Antonino Busà, Pamela Breda, Andrea D’Arsiè, Chiara Tubia, Santissimi, Marco Buziol, Francesca Piovesan, Antonio Guiotto, Marco Disarò, Serena Osti, Dario Lazzaretto.

