The Summer is magic @Ristorante Da Domenico

The Summer is Magic



Inauguriamo ufficialmente L'Estate 2018 con una serie di appuntamenti /Eventi per celebrare al meglio la stagione + pazza e divertente dell'anno :)



In una location da sogno, con 6 ettari di parco a disposizione, laghetto, ristorante, la frasca e molto altro ancora... venite a scoprire e a divertirVi con Noi per il primo appuntamento estivo del nuovo format :)



L'Evento é garantito anche in caso di maltempo ( se é bello all'aperto sotto le stelle, altrimenti all'interno; don't worry be happy ).



Un Grazie Speciale a Tutti gli staff che collaborano agli Eventi, in particolar modo il Ristorante Da Domenico, AMORE Radio Show e LucEventi :)



Location : Ristorante Da Domenico, via del Fante 19, Lovadina di Spresiano ( Treviso )



Primo appuntamento : Venerdí 22 Giugno 2018