Il prof. Favaro chiude il corso sulla storia di Venezia e dei veneti

Ultimo tappa del percorso sulla Storia di Venezia e dei Veneti giovedì 25 ottobre alle 20.30 al centro culturale La Roggia, via Caozocco 10, San Zenone degli Ezzelini. Il professor Gian Pietro Favaro, appassionato cultore della storia veneta, parlerà de "Gli ultimi anni della Repubblica", accompagnando il pubblico in un excursus negli anni del dominio napoleonico e poi austriaco, fino al plebiscito del 1866, con l'annessione al Regno d'Italia. Notevole il coinvolgimento del pubblico agli incontri in cui il prof. Favaro conduce i partecipanti in un viaggio nella storia, tra aneddoti e curiosità legate al nostro territorio e alla nostra identità. L'ingresso all'incontro, l'ultimo del ciclo di cinque serate organizzato dal gruppo culturale Archè, è libero.

