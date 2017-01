300% Wine Experience: una regione a portata di calice!

Una villa palladiana patrimonio Unesco che, per un giorno soltanto, si trasformerà in enoteca d’eccezione in cui degustare le 300 migliori etichette del Veneto, accompagnate da alcune eccellenze gastronomiche locali. Sarà questa la straordinaria ambientazione di 300% Wine Experience, la manifestazione firmata AIS Veneto che vuole raccontare il mondo del vino attraverso i suoi protagonisti. Domenica 12 marzo, dalle 10 alle 20, nella splendida cornice offerta da Villa Emo di Fanzolo di Vedelago, i rappresentanti delle 100 migliori cantine della regione incontreranno personalmente un pubblico di curiosi, appassionati e wine lovers, pronti a scoprire quel patrimonio di etichette, vitigni e produzioni enologiche che rende il Veneto uno territori di riferimento nel panorama vinicolo del Bel Paese.

Ma 300% Wine Experience non offrirà solo degustazioni. Oltre ai banchi d’assaggio il programma offrirà, come di consueto, degustazioni guidate, visite culturali, un convegno e tanti momenti di approfondimento. Così, mentre ai banchi di assaggio sarà possibile degustare i migliori vini regionali, secondo i giudizi dei degustatori che hanno redatto la guida Vinetia di AIS Veneto, negli spazi adiacenti la villa non mancheranno gli abbinamenti con le tipicità gastronomiche trevigiane e venete. Il tutto nella splendida cornice che il nobile veneziano Leonardo Emo commissionò intorno al 1558 ad Andrea Palladio. Villa Emo è infatti una delle più compiute ville palladiane che, dal 1996, fa parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Per il programma della manifestazione consultare il sito www.aisveneto.it - http://we.aisveneto.it/