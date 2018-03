A Villa Emo torna la "300% Wine Experience"

Tra gli eventi enogastronomici in Veneto, questo è assolutamente imperdibile. Una selezione accurata di eccellenze enogastronomiche unite in un evento sul vino e sul cibo durante il quale è possibile fare tante degustazioni libere e guidate.



300% Wine Experience ci permette di conoscere e approfondire i 300 vini dei 100 migliori produttori vinicoli veneti che saranno presentati domenica 11 marzo, dalle 10.00 alle 20.00, a Villa Emo di Fanzolo di Vedelago (TV).



300% diventa dunque una grande occasione per immergersi in uno dei capolavori dell’architettura palladiana, attraverso una Wine Experience dove la cultura del vino e del territorio si uniscono in maniera armonica.



Villa Emo, maestosa opera architettonica, anche Patrimonio UNESCO, diventa scenario per una spettacolare esperienza sensoriale. Qui convergono in un’unica giornata le migliori produzioni enologiche del Veneto, selezionate da AIS Veneto nel corso dell’anno e pubblicate nella nuova edizione della guida Vinetia. Frutto del lavoro di 98 degustatori che hanno assaggiato ben 2178 vini. Tra le 598 aziende recensite, sono solamente le migliori 100 ad essere presenti al banco di degustazione.



La manifestazione, vede il patrocinio del MIPAAF, della Regione Veneto, di Union Camere Veneto, della Provincia di Treviso, del Comune di Vedelago e dell’Unione dei Comuni della Marca Occidentale, si inserisce nel calendario Wine Experience di AIS Veneto, una serie di eventi aperti al grande pubblico ideati per raccontare il mondo del vino attraverso l’esperienza dei sommelier, dei produttori vitivinicoli e dei ristoratori.



Informazioni utili e pratiche

300% WINE EXPERIENCE 2018



Data: domenica 11 marzo 2018



Ora: dalle 10.00 alle 20.00



Luogo: Villa Emo, Fanzolo Di Vedelago



Ticket: € 25 all’ingresso, € 20 con registrazione e pagamento online su questo sito entro le ore 24:00 del giorno precedente l’evento.



Se piove? L’evento si terrà con qualsiasi condizione meteo.



Come si arriva con i mezzi pubblici? Tutte le info su TravelWine



Degustazioni: illimitate al banco d’assaggio con calice in omaggio.