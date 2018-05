L'Associazione Scienza e Arte della Salute di Castello di Godego TV organizza una serata informativa: 432Hz – La Sinfonia della Vita. Il suono influisce sulla struttura fisica e sull’energia delle cellule in quanto esse suonano e rispondono a leggi di risonanza. La musica intonata a 432hz agisce sulle emozioni profonde ed in particolare tra il piano fisico ed il mondo spirituale, tra energie visibili e invisibili; grandi artisti e geni della storia infatti hanno celato nelle loro opere simboli e numeri sacri rivolti all’umanità collegati a tale accordatura. Dietro a tutti i più importanti esperimenti di epigenetica e fisica quantistica c’è una parola che risulta potente e che contiene in sé il principio del collasso della funzione d’onda; tale parola è “INTENZIONE” che, unita a precise vibrazioni, può attivare in ciascuno di noi il riequilibrio. Sveleremo le ultime scoperte che riguardano gli effetti delle frequenze ed il loro straordinario potere armonizzante. Con Giordano Sandalo e Martina Crepaldi. Per informazioni e prenotazioni www.artedellasalute.it