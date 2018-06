"A cena con Giovanni Paolo II"

Il circuito Venetex vi invita ad un evento organizzato da aderenti, Marco Boscarato della Casa La Buona Stella e Stefano Vietina di Arco Comunicazione. Si tratta di una cena con l'autore proposta per Venerdi 15 giugno presso il ristorante la Casa La Buona Stella in Via Brigata Campania 47. Stefano Vietina presenterà il suo libro "Il ricordo e l'emozione", dedicato ai soggiorni in Cadore di papa Giovanni Paolo II, rievocati dalle toccanti memorie dei valligiani. È il primo libro realizzato da un aderente che sia anche venduto in Venetex ed è in corso di presentazione in diverse città.

La presentazione sarà accompagnata da una cena con menu a tema:

- Antipasto della Val di cordevole con polenta rustica, funghi trifolati, formaggi di montagna

- Zuppa polacca con barbabietola e ravioli ai porcini estivi

- Gulash vegetariano con patate e torta salata con ricotta fresca, formaggi di Malga e cardo mariano

- Carote alla San...toreggia!

- Erbe cotte stufate

- Patate al forno

- Torta di frolla e frutta secca alla polacca

- Vini, acqua, caffé, pane fatto in casa con lievito madre



La quota di partecipazione all'evento 25 euro.

Informazioni e prenotazioni possono essere richieste scrivendo a info@casalabuonastella.it



Inoltre l'iniziativa della serata rientra in un ciclo di eventi "Venetex con gusto" che la Casa la Buona Stella sta organizzando in questi giorni con appuntamenti in cui presentare diversi aderenti Venetex che tengono corsi/conferenze su tematiche di propria competenza.